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ABD'nin kanlı bilançosu! 3 ülkede 500 bin Müslüman sivili katletti!

ABD'nin 11 Eylül saldırıları sonrasında 'terörle savaş' adıyla başlattığı saldırılarda 500 bin sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 23:59
ABD'nin kanlı bilançosu! 3 ülkede 500 bin Müslüman sivili katletti!

ABD'deki Brown Üniversitesi'ne bağlı Watson Enstitüsü'nde yapılan araştırmaya göre, ABD'nin 11 Eylül 2001'deki saldırılar sonrası ‘terörle savaş' adı altında başlattığı saldırılar sırasında, Afganistan, Irak ve Pakistan'da 480 bin ila 507 bin kişi hayatını kaybetti.

6 trilyon dolar para harcadılar

Ayrıca raporda 2019 yılı bütçe raporunda açıkladığı verilere göre ABD'nin savaşa 6 trilyon dolara yakın kaynak harcadığı belirlendi.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 23:59
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