ABD’nin kalan son diplomatları da Venezuel’dan ayrıldı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela’da kalan son diplomatların da ülkeden ayrıldıklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela’da kalan son diplomatların da ülkeden ayrıldıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Venezuela’da kalan son diplomatların da ülkeden ayrıldıklarını duyurdu. Pompeo, “An itibari ile Venezuela’da kalmış olan tüm diplomatlarımız ülkeden ayrıldı.Venezuela halkına ve Guaido’ya olan sıkı desteğimiz devam edecek. Özgür ve demokratik bir Venezuela’ya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.