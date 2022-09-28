ABD’nin Kafkasya oyunu ifşa oldu!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

ABD’nin Kafkasya bölgesinde Ermenistan üzerinden kurmaya çalıştığı yeni oyunlara ilişkin Uluslararası ilişkiler uzmanı ve siyaset bilimci Dr. Ahmet Şahidov sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Şahidov paylaşımında, “ABD ciddi anlamda Güney Kafkasya bölgesine girmeye çalışıyor. Washington, Ermenistan'a yeni haritalar sunarak, aslında Azerbaycan ile yeni bir askeri çatışmanın koşullarını yaratıyor. SSCB arşivlerinde bölgenin gerçek haritaları var zaten. Taraflar arasında yeni bir harita icat ederek çatışma yaratma girişimleri aslında ABD'nin gerçek niyetini ortaya koyuyor. Washington bunu Ermenistan'a yardım etmek için yapmıyor. Hedef, Rusya'yı bölgeden uzaklaştırmak ve gelecekte bölgede bir anti İran merkezi oluşturmaktır. Sadece Ermenistan kullanılır. Keşke Moskova ve Tahran bunu zamanında anlayabilse... Ermenistan'ı ele geçirerek bölgede ciddi bir ABD çevresi oluşuyor - Washington Gürcistan'dan sonra Ermenistan'ı da etkileyebilirse bölgedeki dengeler çok değişmiş olacak” ifadelerini kullandı.