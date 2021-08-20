  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çin Merkez Bankası'ndan piyasaları etkileyecek karar!
Dünyada aşı sıralaması! Türkiye 8'inci sırada
Aşı olanlara hakaret etti, yoğun bakıma düştü
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dünya ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban’ın ilerleyişi konusunda ABD'yi 1 ay önce uyardığı açıklandı
Dünya

ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban’ın ilerleyişi konusunda ABD'yi 1 ay önce uyardığı açıklandı

ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ı ABD’nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil’in Taliban’ın eline geçebileceği konusunda uyardıkları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 08:13:00 -
ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban’ın ilerleyişi konusunda ABD'yi 1 ay önce uyardığı açıklandı

Wall Street Journal’ın bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, diplomatların yönetimin kararlarına karşı yapıcı eleştirilerini yöneltmek üzere kullandıkları kriptolu bir kanaldan gönderilen notada, Taliban’ın hızlı ilerleyişi ve Afgan güvenlik güçlerinin çöküşü karşısında bakanlık uyarıldı ve krizi yöneterek tahliyeleri hızlandırmak için önerilerde bulunuldu.

13 Temmuz tarihli notada ayrıca Taliban’ın eylemlerinin daha sert bir dille tarif edilmesi gerektiği belirtildi.​​​​​​​

Söz konusu nota, ABD medyasında, yönetimin Taliban karşısında Afgan güvenlik güçlerinin yetersizliğinin farkında olduğunun en açık delili olarak yorumlanıyor.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay