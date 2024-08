ABD’nin İsrail aşkının sebebi ne? Bütün mesele işte buymuş

Hakkı Öcal, ABD’nin İsrail’e verdiği kayıtsız şartsız desteği ve bunun bölgedeki etkilerini inceledi. Öcal, ABD’deki AIPAC lobisinin Amerikan siyasetindeki etkisini ve İsrail’e sağladığı destekleri ele aldı. ABD’nin İsrail’e verdiği destekle Ortadoğu’daki dengeleri nasıl değiştirdiğini ve bölgedeki çatışmaları nasıl körüklediğini belirten Öcal, Amerika’nın İsrail’e verdiği desteğin arkasındaki sebepleri ve sonuçlarını irdeledi. İşte Hakkı Öcal'ın Milliyet'teki yazısının ilgili bölümü:

"(...) ABD, İsrail’den başka hiçbir ülkeye ne ona verdiği kadar para, silah ve asker verdi; ne de bir başka ülkeyi İsrail gibi kayıtsız-şartsız destekledi. Amerika’nın bu İsrail aşkı, gerçekte o kadar şaşkınlık yarattı ve yaratıyor ki, bu konuda yazıldığını benim bildiğim kitapların sayısı 10’u aşıyor.

Her biri kendi alanında çok etkili olan bu kitaplardan, profesörler John J Mearsheimer ve Stephen M Walt’ın 2009 tarihli “The Israel Lobby and US Foreign Policy” eserinde, bu sevdanın tek sebebi olarak ABD’deki “American Israel Public Affairs Committee” (AIPAC) isimli lobi örgütü olduğunu belirtilir. (...)

ABD’de bir başka ülke adına basın-yayınla veya siyasetçilerle, kamu görevlileriyle herhangi bir amaçla ilişki kuracak kişi veya sivil toplum örgütlerinin Halkla İlişkiler Komitesi (PAC) adı altında örgütlenmesi ve kaydedilmesi gerekiyor. Amerika-İsrail lobi örgütünün 3 milyon üyesi var. Ancak bu üyelerin çoğu banka, sigorta şirketi, medya gibi kurumların sahibi, paraya para demeyen siyonist Museviler veya siyonist Hristiyanlar oldukları için, AIPAC üyesi STK’ların Amerikalı milletvekili ve senatörlere yaptığı bağış miktarı milyarlarla tahmin ediliyor. Kağıt üzerinde bu yılın ilk 6 ayında Kongre üyelerine 20 milyon dolar bağış yapılmış görünüyor; ancak bu rakamın gerçeği yansıttığı söylenemez. (...)"

