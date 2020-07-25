ABD'nin insansız hava araçları ihracatı politikası yenilendi

ABD'de, askeri insansız hava araçlarının (İHA) ihracatınıkolaylaştıracak yeni bir düzenlemeye gidildi.

Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki 2018 İnsansız Hava Sistemleri ihracat politikasının güncellendiği belirtildi.

Yapılan güncellemeye göre, ABD ordusunun envanterinde bulunan MQ-9 Reaper ve RQ-4 Global Hawk gibi insansız hava araçlarının uluslararası satışının yolu açıldı.

Söz konusu İHA’ların, 1987'de kurulan ve 35 ülkenin üye olduğu Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR) anlaşmasının getirdiği sınırlamalardan dolayı yabancı ülkelere satışı gerçekleştirilemiyordu.

"Pervasız bir karar"

Trump yönetimin İHA ihracatını kolaylaştıran bu adımına Kongre'deki Demokrat partili üyelerden eleştiri geldi.

Aynı zamanda Senato Yabancı İlişkiler Komitesi üyesi olan New Jersey Demokrat senatörü Bob Menendez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump yönetiminin kararını "pervasız" olarak niteledi.

Menendez, "Trump yönetimi, bu hareketle öldürücü dronelerin satışı üzerindeki uluslararası ihracat kontrollerini bir kez daha zayıflattı. Bu pervasız karar, büyük ihtimalle en ölümcül silahlarımızın dünya çapında insan haklarını ihlal edenlere satışlarının önünü açacak.” ifadelerini paylaştı.