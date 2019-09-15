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ABD’nin ikiyüzlülüğü devam ediyor! 200 araçlık askeri yardım gönderdiler

Türkiye’nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütlerine destek veren ABD bu kez DAEŞ’e karşı mücadele bahanesiyle, YPG/SDG'ye 200 araçlık askeri yardım gönderdi.

15 Eylül 2019 Pazar 12:17
ABD’nin ikiyüzlülüğü devam ediyor! 200 araçlık askeri yardım gönderdiler

ABD'nin Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen YPG/SDG'ye yardımı sürüyor. ABD, DAEŞ'e karşı mücadele bahanesiyle YPG/Suriye Demokratik Güçleri'ne 200 araçlık askeri yardım daha gönderdi.

ABD, Rojava'da Suriye Demokratik Güçleri (DSG) kontrolünde bulunan bölgelere lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat sağladı.

Güney Kürdistan tarafından yaklaşık 200 araçlık konvoy, Batı Kürdistan'ın (Rojava) Kamışlı kentinden geçerek DSG kontrolündeki bölgeye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölgenin kurulması için eylül ayı sonunu işaret etmişti. Ay sonuna kadar bölgenin Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurulmaması durumunda, B planı olarak askeri operasyon seçeneğinin masada tutulduğunu belirtmişti. Bu kapsamda hazırlıklarını sürdüren TSK, sınır hattına takviyelerini sürdürüyor.

Öte yandan önceki gün DAEŞ ile mücadele koalisyonunun ‘Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü - Doğal Kararlılık Operasyonu'nun resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda ABD askeri ve Türk askerinin yer aldığı helikopter görüntüsünün altına, “ABD liderliğindeki koalisyon, NATO müttefiki Türkiye ile DAEŞ'i yenmede ortağı DSG arasında çözüm bulmaya devam ediyor” ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye, YPG'yi, PKK'nin Suriye'deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara'nın bu tezini kabul etmiyor. ABD ve Koalisyon, DSG güçlerini, Suriye'deki stratejik ortağı olarak görüyor.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:17
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. YPG/SDG
  5. DAEŞ
  6. Suriye Demokratik Güçleri (DSG)
  7. Batı Kürdistan
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  9. DSG
  10. Suriye

YORUM YAZ

  • BekirBekir22 dk önce
    Yazıklar olsun ya....Kâfir oralara bize karşı kullanılmak üzere silah yığıyor bizde yok mayıs yok haziran yok eylül sonu giriyoruz denerek hala bekliyoruz çok yazık....

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