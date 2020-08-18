ABD’nin iki işbirlikçisi var: Biri CHP biri PKK

Başkan Adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirme planlarından bahsederek muhalefete destek söyleminde bulunmasına CHP’nin “7 ay önceki açıklama” sözleriyle karşılık vermesi, ifşa paniği olarak değerlendirildi. CHP’nin başını çektiği yıkım muhalefetinin son 7 ayda artış gösteren ‘Erdoğan devrilecek’ şeklindeki sinsi imalarını hatırlatan siyasiler ve yazarlar, Kılıçdaroğlu’nun Biden’a değil de Başkan Erdoğan’a tepki göstermesinin manidar olduğunu ifade ederek, emperyalist işbirlikçilerinden hesap sorulması gerektiğini ifade ettiler.

Kılıçdaroğlu kendini ele verdi

Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, ABD’nin Türkiye’de muhalefetle iş tuttuklarını ifşa ettiğini ama CHP’nin bundan rahatsızlık duymayacak kadar pespayeleştiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun Biden’ın ‘herzelerinden’ sonra yaptığı açıklamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Çamlı, şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu, ağır bir dil kullanıp muhalefetin Amerikan işbirlikçiliği yapmayacağını vurgulayıp ‘ABD kahyası muhalefet Türkiye’de yoktur, bunu kesinlikle reddediyoruz’ diye açıklama yapması bekleniyordu ama bunu yapmadı. O da Biden’ın yüklendiği Erdoğan’a yüklendi. Sahip çıkacağına Erdoğan’ı hedef alıp ’7 aydır niye tepki göstermediniz’ tantanasıyla gerçeği örtmeye çalıştı. Çünkü CHP kadim emperyalist işbirlikçisidir.”

Muhalefet işte bu kadar pespaye

AK Partili Çamlı, muhalefetin tavrına yönelik sert sözlerini şöyle sürdürdü: “Baykal’ı internet sitelerinde donla gördükten sonra göreve gelmiş bir adamdan da bu beklenirdi. Biden’ın bunları ifşa etmesinden asla rahatsız değiller. Rahatsız olsalar ABD’li Biden’a saldırırlar ama yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alıyorlar. İşte CHP bu kadar pespaye bir muhalefet partisidir.”

Emperyalist ABD’nin iki maşası

Tuncay Özkan’ın CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak Trump’ın ilk seçildiği dönemde yaptığı ‘Artık Trump’la yeni dönem başladı. ABD Türkiye’deki İslamcılar dâhil hepsine müdahale edecek, Erdoğan gidecek’ söylemini hatırlatan Çamlı, “CHP için Biden da gelse Trump da gelse fark etmez. Bölgedeki en kullanışlı organizasyon CHP ve PKK’dır. Emperyalizmin bölgede kullandığı biri legal, diğeri silahlı illegal örgüt olarak bu ikizleri kullanır. Biden’ın alçak sözlerini böyle okumak lazım.” sözlerini sarf etti.

Fena ifşa oldular

Gazeteci Yazar Tayyar Tercan da, muhalefet figürü olarak öne çıkan isimlerin son aylardaki iktidar değişikliği imalarının arka planında hangi merkezin bulunduğunun ifşa olduğunu söyledi. “Muhalefetin ABD ile ittifak yaptığı ifşa edilmiş oldu” diyen Tercan, şunları aktardı: “Amerika’nın Türkiye’ye veya diğer ülkelere operasyon çektiğini ve içerideki unsurları kullanarak darbe ve işgaller yaptığını bilmeyen yok. ABD, ülkemizde yaşanan her darbenin içinde olmuştur ve iç unsurları kullanarak istediği kukla yönetimleri iktidara getirmiştir. Muhalefetin ‘7 ay önceki açıklama’ şeklindeki söyleminin anlamı yok. Bu bilinen bir şeydi ve şimdi en yüksek tepeden bir başkan adayın sözleriyle çarpık ilişki ifşa olmuş oldu.”

Son 7 aydaki tehditlerin sırrı

ABD’li Biden’ın “Erdoğan’ı devirme planı” açıklamasının 7 ay önce yapıldığına yönelik muhalefet kanadından ortak ses yükseltilmesine değinen Tercan, şöyle devam etti: “Evet 7 ay önceki açıklamayı hükümet cenahı görememiş ama muhalefet tarafı çok iyi görmüş. Öyle ki aynı esnada furya halinde ‘iktidar gidecek’ söylemine başlamışlardı. CHP’liler, HDP’liler ve muhalefet kisvesi altındaki tüm politikacılar son 7 aydır sürekli iktidar değişimi, sistem değişiminden bahsediyorlardı. Çünkü bu meselenin farkındaymışlar, çok iyi yakalamışlar.”

Kılıçdaroğlu’nun ‘dostları’

Amerikalı Biden’ın ‘Türkiye’deki dostlarımızı destekleyip Erdoğan’ı indirmeliyiz’ dediği dostlarının iktidar olması durumunda ABD’ye ne vereceğinin sorgulanması gerektiğinin altını çizen Tayyar Tercan, şunları anlattı: “Ayrıca ‘dostlarımız’ kavramının anlam kazandığı iki unsur Biden’ın açıklaması ve Kılıçdaroğlu’nun ‘dostlarımızla birlikte iktidar olacağız’ söylemidir. ABD işine gelirse muhalefetle de, darbeci diktatörle de işbirliği yapar, yapmaktadır. Bu muhalefet o kadar ahlaki erezyona uğramış ki, emperyalist güçler ‘Benim çıkarıma uygun olan kukla bu’ diyor, bunlar da gurur duyuyor.”

İşbirlikçilerden hesap sorulsun

ABD gibi emperyalist zorbalarla işbirliği yapanların adalet karşısına çıkarılması gerektiğini vurgulayan Gazeteci Tercan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim bunlara karşı milli bir duruşumuz zaten vardır. Ama duruş yetmez. İşbirlikçilere ve işbirlikçi zihniyete karşı mutlaka bir şey yapılmalıdır. Ülkeye faydası olmayıp emperyalistlerle ortak hareket eden kim olursa olsun; parti, grup, takım, loca, şahıs kim olursa olsun bunlara hesap sorulmalıdır.”