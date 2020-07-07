ABD'nin iç savaş dönemi başkentinde 3. konfederasyon heykeli de kaldırıldı

NEW YORK (AA) - Amerikan İç Savaşı sırasında kölelik taraftarı Amerika Konfedere Devletleri'ne bağlı Virginia eyaletinin Richmond kentinde, General James Ewell Brown Stuart'a (J.E.B. Stuart) ait konfederasyon heykeli de kaldırıldı.

ABD'de 1861-1865'teki iç savaş sırasında, köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Amerika Konfedere Devletleri'ne bağlı Güney eyaletlerinin başkenti Virginia'nın Richmond kentinde, dönemin siyasi ve askeri figürlerinin heykellerinin kamusal alanlardan kaldırılmasına devam ediliyor.

Richmond belediyesi ekiplerinin vinç yardımıyla Stuart'ın kaidesi ile 7 metreye yaklaşan heykelini kaldırarak bir depoya taşıdığına ilişkin görüntüler, Amerikan medyasında yer aldı.

Böylece Richmond'da bir hafta içinde kaldırılan konfederasyon heykel sayısı 3'e yükseldi.



Richmond Belediye Başkanı Levar Stoney, siyahi Amerikalı George Floyd'un mayıs ayında polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi ile ülke çapında ve kentte düzenlenen ırkçılık karşıtı protestoların ardından, konfederasyon dönemi figürlerine ait heykellerin derhal kaldırılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Floyd protestoları esnasında Richmond'daki göstericiler, Stuart'ın heykelini yıkmaya çalışmıştı.

- 1907'de dikilmişti

Amerikan İç Savaşı'nda Robert E. Lee'nin Kuzey Virginia Ordusu Süvari Kolordu Komutanı olarak görev alan Stuart'ın heykeli, 1907'de Richmond'ın Anıt Bulvarına, ''Ülkesi için hayatını verdi ve şehrini işgalden kurtardı'' yazıtı ile dikilmişti.

Kuzey birliğinin bir askeri tarafından ölümcül bir yara alan Stuart, 31 yaşında iken, 12 Mayıs 1864'te hayatını kaybetmişti.

- Daha önce, "Stonewall" ve Maury'nin heykelleri de kaldırılmıştı

Richmond'un siyahi Belediye Başkanı Stoney, heykellerin protestocular tarafından kaldırılmaya çalışılmasının insanlara zarar vereceğine ve kamu güvenliğini tehlikeye atacağına dikkati çekmiş, 1 Temmuz'da şehirdeki tüm Konfederasyon heykellerinin kaldırılmasını istemişti.

Aynı gün İç Savaş zamanındaki Konfedere Devletler'in komutanlarından "Stonewall" (taş duvar) lakaplı Thomas Jonathan Jackson'ın ve ardından bir Deniz subayı olan Matthew Fontaine Maury'nin heykelinin, yerinden sökülerek depoya kaldırıldığı belirtilmişti.

Richmond'da hala ayakta kalan tek konfederasyon heykeli ise General Robert E. Lee'ye ait.

Protestoların ardından Virginia Valisi Ralph Northam'ın, 4 Haziran'da kaldırılması talimatını verdiği, Konfedere Devletler'in en önemli generali Lee'nin heykelini kaldırma çalışmaları, açılan bazı karşı davalar neticesinde geçici olarak durduruldu.

Kölelik taraftarı Lee, İç Savaş'ta Konfedere Devletler ordusunun başında bulunuyordu.

- Konfederasyon heykelleri

ABD'de İç Savaş'ın kaybeden tarafı olan Konfedere Devletler'in siyasi ve askeri figürlerine ait heykellerin kamusal alanlarda yer almaya başlaması, Güney eyaletlerinde İç Savaş sonrasında siyahların siyasi ve ekonomik güç kazanmasına tepki gösteren ırkçı beyazların "Jim Crow yasaları" olarak adlandırılan, Afro-Amerikalılara ayrımcılık yapan düzenlemenin kurumsallaştığı döneme denk gelmişti.

Bu dönemde dikilen ilk heykel Richmond'daki Lee heykeli olmuş, ardından Güney eyaletlerinin birçoğunda dönemin siyasi ve askeri figürlerinin heykelleri kamusal alanlarda yer bulmuştu.

ABD'de 1825-1832 yılları arasında başkan yardımcılığı yapan ve köleliğin kaldırılmasına direnmesi nedeniyle ülkeyi İç Savaş'a sürükleyen eski Başkan Yardımcısı John C. Calhoun'un, Güney Carolina eyaletine bağlı Charleston kentinde bulunan heykeli de 25 Haziran'da kaldırılmıştı.

Öte yandan güney eyaletlerinden Mississippi'de Kent Meclisi, 28 Haziran'da, ırkçılık çağrışımı taşıdığı gerekçesiyle İç Savaş sırasında köleliği savunan eyaletlerin oluşturduğu Amerika Konfedere Devletler Birliği'nin amblemini eyalet bayrağından çıkarma kararı almıştı.