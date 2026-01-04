  • İSTANBUL
Dünya

ABD’nin haydut uygulaması sürüyor: Maduro ve eşi federal gözetim merkezine sevk edildi

Washington’ın küresel eşkıyalığı sınır tanımıyor. Venezuela’nın meşru lideri Nicolas Maduro ve eşi, ABD’nin haksız ve hukuksuz operasyonuyla Karakas’taki evlerinden kaçırılarak New York’a getirildi. Kendi uydurduğu dosyalarla bir devlet başkanını rehin alan ABD, Maduro çiftini Brooklyn’deki yüksek güvenlikli federal gözetim merkezine hapsetti.

Diplomasi tarihine "modern korsanlık" olarak geçecek olan ABD merkezli saldırıda son perde New York’ta oynanıyor. 3 Ocak Cumartesi şafak vakti Karakas’taki konutlarına düzenlenen baskınla, hiçbir uluslararası mahkeme kararı olmaksızın derdest edilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, adeta birer savaş esiri gibi New York’a ulaştırıldı. ABD’nin kendi siyasi emelleri doğrultusunda icat ettiği sözde tutuklama kararını bahane ederek gerçekleştirdiği bu haydutluk eylemi, Manhattan’daki DEA merkezindeki haksız kayıt işlemlerinin ardından Brooklyn’deki New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi’nde (MDC Brooklyn) devam ediyor. Egemen bir devletin liderini kaçırıp hücreye kapatan Washington, "adalet" maskesi altında küresel bir zorbalığa imza atıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından yürütülen operasyon kapsamında New York’a getirildi. Manhattan’da yapılan ilk gözaltı işlemlerinin ardından çift, Brooklyn’deki New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi’ne sevk edildi. Maduro ve eşinin Pazartesi günü Manhattan’daki federal mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ABD’li yetkililerden edinilen bilgilere göre Nicolas Maduro, Cumartesi sabahının erken saatlerinde ABD’ye ait bir helikopterle Venezuela’nın başkenti Caracas’tan alındı. Maduro, Karayip Denizi’nde güvenlik gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmayan bir noktada ABD Donanması’na ait USS Iwo Jima gemisine bindirildi. Buradan Küba’daki Guantanamo Bay Naval Base’ne götürülen Maduro, kısa süreli beklemenin ardından başka bir uçakla New York eyaletinin kuzeyinde bulunan Stewart Air National Guard Base’e sevk edildi. Üsse inişin ardından Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında helikopterle Manhattan’a getirildi.

MANHATTAN'DA İLK DURAK DEA GENEL MERKEZİ

Maduro ve eşi, Manhattan’a ulaştıktan sonra ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) New York genel merkezine götürüldü. Burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapıldı. DEA binası çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, bina giriş ve çıkışları kısa süreli olarak kontrollü şekilde kapatıldı. Yetkililer, gözaltı sürecine ilişkin ayrıntı paylaşmazken, işlemlerin tamamlanmasının ardından Maduro ve eşinin Brooklyn’e sevk edilmesine karar verildi.

BROKLYN'DE FEDERAL GÖZETİM ALTINA ALINDILAR

Maduro ve eşi, Manhattan’daki işlemlerin ardından Brooklyn’de bulunan New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi’ne getirildi. Gözetim merkezinin ana girişinin kullanılmadığı, çiftin yan kapıdan yoğun güvenlik önlemleri altında içeri alındığı görüldü. Güvenlik güçleri, Maduro’nun merkeze girişinin görüntülenmesine izin vermedi. Merkez çevresinde uzun namlulu silahlarla görev yapan güvenlik personelinin yanı sıra zırhlı araçlar ve ek polis ekiplerinin konuşlandırıldığı dikkat çekti. Basın mensupları ise dar bir alanda kordon altına alınarak kontrollü şekilde görev yapabildi.

MAHKEME SÜRECİNİN PAZARTESİ BAŞLAMASI BEKLENİYOR

ABD basını, Maduro ve eşinin Pazartesi günü Manhattan’da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmasının planlandığını bildirdi. Mahkeme sürecine ilişkin suçlamalar ve iddianamenin kapsamına ilişkin bilgileri ABD Adalet Bakanı Pam Bondi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

GÖZETİM MERKEZİ ÖNÜNDE KUTLAMA

Maduro ve eşinin federal gözetim merkezine getirildiği haberinin duyulmasının ardından, Metropolitan Gözetim Merkezi önünde toplanan kalabalık bir grup gelişmeyi kutladı. Venezuela bayrakları taşıyan grup, ülkelerinin "diktatörlükten kurtulduğunu" savunarak sloganlar attı ve şarkılar söyledi. Göstericilerin gece geç saatlere kadar merkez önünde bekleyişi sürdü.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK DİKKAT ÇEKTİ

Gözetim merkezi çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanırken, çevredeki sokaklarda sık sık kimlik kontrolleri yapıldığı görüldü. Güvenlik kaynakları, alınan önlemlerin hem tutukluların güvenliği hem de olası protesto ve taşkınlıkların önlenmesi amacıyla artırıldığını belirtti. Maduro ve eşinin gözetim merkezine sevki sırasında beyaz zırhlı bir araçla getirildiği görüldü. Bu süreçte zırhlı aracın, güvenlik güçlerine ait araç konvoyu ve polis helikopterleri ile takip edilmesi dikkat çekti.

