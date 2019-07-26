ABD'nin hamlesine Çin'den sert tepki: Savaşa hazırız

ABD Savunma Bakanlığı, donanmaya ait güdümlü füze kruvazörü USS Antietam’ın Tayvan’ı Çin anakarasından ayıran Tayvan Boğazı’ndan geçiş yaptığını bildirdi.

Donanma Sözcüsü Clay Doss tarafından yapılan açıklamada “Bu, ABD’nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik’e olan bağlılığını gösteriyor” dedi.

Pekin’in Washington’a hamlesi ise sert oldu.

Çin Savunma Bakanlığı, Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik adımlar atması halinde Pekin’in savaşa hazır olduğu uyarısında bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Vu Çien, “Tayvan’da bağımsızlık arayışı yanlış bir yol. Eğer Tayvan’ı ayırmaya çalışacak güçler varsa, Çin ordusu ulusal egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünü korumak için savaşmaya hazır" dedi.