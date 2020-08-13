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Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 09:12:35 -
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,5 milyon varil azalış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,5 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 514,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 653,9 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,3) artışla 247,1 milyon varile yükseldi.

- Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 389 bin varil azalarak 5 milyon 621 bin varile gerilerken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 324 bin varil artarak 3,14 milyon varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 1-8 Ağustos haftasında 300 bin varil azalarak yaklaşık 11,1 milyon varile geriledi.

EIA'nın "Ağustos 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,3 milyon varil olması bekleniyor.

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