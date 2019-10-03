0553 313 94 23

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3,1 milyon varil arttı.

03 Ekim 2019 Perşembe 09:51
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3,1 milyon varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,1 milyon varil (yüzde 0,7) artarak 422,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,5 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 2,4 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 0,2 milyon varil (yüzde 0,1) azalışla 230 milyon varile geriledi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,5 milyon varil artmıştı.

Petrol üretimi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 87 bin varil düşüşle 6,29 milyon varile düşerken, ihracatı ise günlük ortalama 116 bin varil azalışla 2,86 milyon varile geriledi.

Bu dönemde ülkede ham petrol üretimi ise günlük 100 bin varil azalarak 12,4 milyon varile indi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 09:51
  1. Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)
  2. Petrol
  3. stok
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aktif siyasete neden girmedi? Bilal Erdoğan açıkladı
    1. Aktif siyasete neden girmedi? Bilal..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak..
    3. Akit’i susturmak mazlumları susturmaktır
    4. Emekliler için yeni zam sistemi..
    5. İşte AK Parti'nin sözde oy oranı!..
    6. EYT emeklilik yöntemleri son dakika..
    7. ABD'nin ham petrol stokları arttı
    8. Girişimcilere alternatif finansman..
    9. Kızılcahamam'da AK Parti yarın kampa..
    10. AK Parti kampa giriyor!
    11. Türkiye'den Facebook'a ceza!
    12. Yurt dışına eroin sevkiyatına baskın!
    13. Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor
    14. Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    15. Irak'ta OHAL ilan edildi
    16. Belediye batıyor Ekrem geziyor
    17. "Bahçeli'nin durumu kritik"..
    18. BinicilikteCumhurbaşkanlığı Kupası..
    19. Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
    20. Bakanlığın uyarısına rağmen çığ gibi..
    21. Van'da 331 kilo 160 gram uyuşturucu..
    22. Tekirdağ'da yoğun sis
    23. Komşu ülke karıştı! Türkiye'den kritik..
    24. Meteoroloji uyardı! Kuvvetli rüzgar ve..
    25. Van'da dev uyuşturucu operasyonu!
    26. Balkonda kahve içerken silahlı..
    27. EYT bugün 3 Ekim 2019 Çarşamba son..
    28. 'Otel sahiplerinin başvurularını cuma..
    29. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin 1...
    30. Listeye Irak da eklendi! Dünya kaynıyor
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü
    Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu