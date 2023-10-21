ABD'nin "güvercin mesajı" Bitcoin'i uçurdu

Bitcoin’deki olumlu ayrışma devam ediyor. Orta Doğu'daki tansiyonun yükseleceğine ilişkin haberlerin artmasına rağmen ETF onayı konusundaki beklentiler, Fed Başkanı Powell’ın dün akşam New York Ekonomi Kulübü’nde güvercin tondaki konuşması ve diğer Fed üyelerinden gelen sakin mesajlar bu ayrışmanın majör sebepleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra 2024 halving’e yaklaşılırken beklentilerin olumluya dönmeye başlaması, Orta Doğu savaşında Bitcoin’in güvenli liman olarak görülmesi gibi etkenler de Bitcoin’in yukarı yönlü ivmesini destekliyor.

Olumlu ayrışmanın nedenleri

Ethereum ise Bitcoin dominasyonunun ciddi seviyelere gelmesi sebebiyle daha yavaş yükselse de 1.600 dolar sınırına yaklaştı.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, günün gelişmelerini değerlendirdi.Dün akşam TSİ 19.00’da New York Ekonomi Kulübü’nde konuşan Fed başkanı Powell’ın, faizlerin bir hayli sıkılaştırıcı olduğunu ve gereğinden fazla sıkılaşmanın sosyal faydaya negatif etki edebileceğini ve şu anki faiz seviyesinin enflasyonu düşürebileceğine yönelik söylemleri piyasa tarafından güvercin algılandı.

Böylece yaklaşan kasım ayı toplantısında faizlerin sabit kalacağı beklentisi güçlendi. Bu beklentiler de kısa vadede piyasaya pozitif etki ederken yükseliş genele yayılmadı. ABD ve dünya hisse senedi piyasaları jeopolitik risklerin etkisiyle düşmeye devam ederken Bitcoin sabah saatlerinde 29.000$ seviyesini aştı. Şu anda 29.300$ düzeylerinden alıcı bulan Bitcoin, eğer gün kapanışını 29.000$ ve üzerinde gerçekleştirirse, bu Bitcoin’in iki ay sonraki en yüksek günlük kapanış noktası olacak.