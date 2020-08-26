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Aktüel ABD'nin güneyinde ilerleyen ve güç kazanan Laura kasırgasının 4 seviyeye çıkması bekleniyor
Aktüel

ABD'nin güneyinde ilerleyen ve güç kazanan Laura kasırgasının 4 seviyeye çıkması bekleniyor

Texas ve Louisiana eyaletlerinde yarım milyon kişinin tahliye edilmesi istendi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 20:15:29 -
ABD'nin güneyinde ilerleyen ve güç kazanan Laura kasırgasının 4 seviyeye çıkması bekleniyor

NEW YORK (AA) - ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde etkili olan ve Texas ile Louisiana'yı vurması beklenen Laura kasırgasının 4 seviyeye çıkması tahmin ediliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezine (NHC) göre, Meksika Körfezi'nde saatte 205 kilometre hızla ilerleyen ve kısa süre sonra kasırgaya dönüşen Laura, son 24 saatte yüzde 70 güç kazanarak 3 seviyeye çıktı.

Kategori 4 seviyesine yükselmesi ve Texas ile Louisiana'ya vurması beklenen Laura kasırgasına karşı uyaran yetkililer, sel sularının 6 metreye kadar yükselebileceğini bildirdi.

Texas ve Louisiana eyaletlerinde yarım milyon kişinin tahliye edilmesi istendi.

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