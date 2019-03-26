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ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

ABD'nin, Golan Tepeleri'ni İsrail'in toprağı olarak tanıma nedeni anlaşıldı. ABD'li Yahudi şirket Afek Oil and Gas, 2015 yılında bölgede petrol buldu. Geçtiğimiz 3 yılda 10 kuyu açan şirket, çalışmalarına devam ediyor.

26 Mart 2019 Salı 10:26
ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü işgal, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesi ve Yahudilere verdiği güvencelerle, artarak devam ediyor. Trump, geçtiğimiz yıl Filistin'in başkenti olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçilik binasını bu kente taşınması kararının ardından dün de bir skandala imza attı.

Golan Tepeleri İsrail'in toprağı olarak tanındı

Donald Trump, Neyanyahu ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne, "İsrail toprağıdır." dediği imzayı attı. Bu karar imzalanırken ABD'den güç alan İsrail de Gazze'yi bombalıyordu.

Kararın altında yatan sebep: Petrol

Golan Tepeleri üzerinde ABD'nin aldığı bu kararın altından da petrol çıktı. Ensonhaber'in haberine göre, ABD merkezli Yahudi şirketi Afek Oil and Gas, 2015 yılında bölgede petrol buldu. Geçtiğimiz 3 yılda 10 kuyu açan şirket, çalışmalarına ise devam ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:26
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  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Adamlar hem toprak hem petrole kondu. Kafaları çalışıyor adamların. Dünya lideri ne de olsa, kim ne diyebilir Trump'a?

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