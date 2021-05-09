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Gündem ABD'nin getirdiği silahlarla şov yapan Yunanistan'tan Türkiye'ye tehdit!
Gündem

ABD'nin getirdiği silahlarla şov yapan Yunanistan'tan Türkiye'ye tehdit!

ABD'nin desteğini arkasına alan Yunanistan, Dedeağaç'a getirilen silahlarla şov yaparak, Türkiye'ye yönelik "Egemenlik haklarımızı gerekirse savunacağız" tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 11:04:00 -
ABD'nin getirdiği silahlarla şov yapan Yunanistan'tan Türkiye'ye tehdit!

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, (NATO) son 25 yılın en büyük tatbikatlarından biri olan "Defender Europe-21" için hazırlıklarını sürdürürken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de Batı Trakya’nın Dedeağaç limanına asker ve silah yığmaya devam ediyor.

Girit adasındaki SUDA Askeri Üssünü aratmayan Dedeağaç limanında oldukça yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

Bu hareketliliğin ortasında Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Konstandinos Karamanlis, ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstandinos Floros, ABD’li General Christopher Mohan ve İngiliz Korgeneral Ivon Jones Dedeağaç’a giderek limanda düzenlenen bir törene katıldılar.

ABD silahlarıyla gösteriş

Törende bir konuşma yapan Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, ABD silahları üzerinden egemenlik söyleminde bulundu ve Türkiye'ye mesaj vermeye kalkıştı.

"Egemenlik haklarımızı savunacağız"

“Dedeağaç jeostratejik konumu nedeniyle artık büyük yatırımlara yaklaşabilir” diyen Yunan Bakan, "Yunanistan her zaman egemenlik haklarını savunmaya hazırdır ve gerekirse bunu kararlı ve etkili bir şekilde yapacaktır" dedi.

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Yorumlar

Putsavar

dilenci sen git abd gelsin.
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Vedad

Atalarımız ne de güzel söylemiş ; el alemin …..gerdeğe girenin; Yunan’a ne de oturuyor amma.
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