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Aktüel

ABD'nin Florida eyaletindeki örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

1600 kişi tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 20:35:41 -
ABD'nin Florida eyaletindeki örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

NEW YORK (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde çıkan örtü yangınında risk altındaki 1600 bölge sakininin tahliye edildiği, onlarca evin yandığı bildirildi.

Eyaletin Panhandle bölgesinde bu sabah çıkan yangın kısa sürede kontrolden çıkarken, bölgeden geçen yollar ulaşıma kapatıldı.

Florida Tarım Komiseri Nikki Fried yaptığı yazılı açıklamada, 1600 civarında bölge sakininin tahliye edildiği ve en az 33 evin hasar gördüğü yangının henüz yüzde 20'sinin kontrol altına alınabildiğini duyurdu.


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