ABD'nin F-35'lerle tarihi hamlesi: Türkiye'nin yerine Çekya’ya veriyor, satışa onay verdi, fiyatı için bütçe tamam! Rusya ne yapacak?

Çekya, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak için 20 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Bu karar, Çekya'nın savunma politikasında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Çekya, 1993 yılında NATO'ya katılmış ve bu tarihten itibaren NATO'nun doğu kanadında önemli bir rol oynadı. Ancak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali, Çekya'nın savunma politikasını yeniden düşünmesine neden oldu.

NATO'nun en doğusundaki ülkelerden biri olan Çekya, Rusya'nın olası bir saldırısına karşı önemli bir savunma noktası. Bu nedenle Çekya'nın F-35 alımı, NATO'nun doğu kanadında önemli bir güç dengesi olacak ve Çekya'nın Rusya'ya karşı caydırıcılığını artıracak.

NOT: Türkiye, Rus Hava Savunma Sistemi S-400’leri satın aldığı gerekçesiyle ABD tarafından -proje ortağı olmasına rağmen- Nisan 2021’de resmi olarak F-35 projesinden çıkarılmıştı.