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Dünya ABD'nin F-35'leri patır patır dökülüyor!
Dünya

ABD'nin F-35'leri patır patır dökülüyor!

Japonya'nın Kadena Hava Üssü'nde konuşlu ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktü. Uçağın burun kısmının zarar gördüğü açıklanırken, pilotun yara almadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 16:12:00 -
ABD'nin F-35'leri patır patır dökülüyor!

Dün Japonya'nın Okinawa adasındaki Kadena Hava Üssü’nde facianın eşiğinden dönüldü. Hava üssüne acil iniş yapan ABD'ye ait bir F-35B Lightning II savaş uçağının teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktüğü bildirildi.

Kazada uçağın burun kısmının zarar gördüğü öğrenilirken, üstte konuşlu kurtarma timi ve itfaiye ekiplerinin olaya müdahale ederek pilotu kokpitten çıkardığı kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kısa pistlerde kullanılabiliyor

F-35 ailesinin kısa kalkış-dikey iniş yeteneğine sahip modeli olarak öne çıkan F-35B Lightning II, çok kısa pistlerden kalkış ve dikey iniş gerçekleştirebilmesi nedeniyle genelde uçak gemilerinde tercih ediliyor.

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