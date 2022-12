ABD'nin F-16 kararı sonrası Yunan medyası çıldırdı

ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı. Karar sonrası Yunan medyası çalkalandı.

ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verdi.

Türkiye’ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan madde kalktı

Tasarının son halinde, Rum lobisine yakınlıklarıyla bilinen New Hampshire Temsilcisi Demokrat Chris Pappas, Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, New York Temsilcisi Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis ve New Jersey Temsilcisi Demokrat Frant Pallone dahil 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarının Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen Türkiye’ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almadı.

İlgili maddelerin çıkarılması, daha önce New Jersey Senatörü Bob Menendez ile Maryland Senatörü Chris van Hollen’ın sunduğu benzer maddelerin NDAA tasarısının Senato versiyonuna eklenmemesinin ardından geldi.

Yunan basını karıştı!

Bu gelişmeyi ilk sıradan duyuran Yunan Kathimerini gazetesi, metinde, "NATO müttefiklerinin diğer NATO müttefiklerinin hava sahasına izinsiz uçuşlar yapmamaları gerektiğine inanıyoruz." mesajına dikkat çekildi.

Türk düşmanı senatöre saldırdılar

Öte yandan Bob Menendez'in veto yetkisinin hala elinde olduğunu bu nedenle anahtarı elinde tuttuğu yazıldı. Menendez'in Türkiye'ye savaş uçağı verilmesine rıza göstermeyeceğini belirttiği vurgulandı.

"Başarılı olamadık"

Ta Nea ise bu mesajı okurlarına sunarken F-16 satışının engellenme çabalarının başarılı olmadığı belirtildi, Menendez'in veto hakkına dikkat çekildi.

"Başarısız olduk"

Proto Thema'da "NATO müttefiklerinin diğer NATO müttefiklerinin hava sahasına izinsiz uçuşlar yapmamaları gerektiğine inanıyoruz." sözleri ile avundu. F-16'lar ile ilgili değişikliği tasarıya ekleme çabasının başarısız olduğu belirtilen haberde Menendez vurgusu yapıldı.

Ethnos'ta bu tasarının nihai olmadığı iddia edilirken Menendez'in varlığına güvendiklerini vurgulandı. Haberi yine aynı mesajla okurlarına sundu.

Pentapostagma ise ,Menendez'in veto yetkisini elinde bulundurduğunu dile getirdi.