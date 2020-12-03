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Aktüel ABD'nin eski başkanları kamera karşısında Kovid-19 aşısı olacak
Aktüel

ABD'nin eski başkanları kamera karşısında Kovid-19 aşısı olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:33:19 -
ABD'nin eski başkanları kamera karşısında Kovid-19 aşısı olacak

ANKARA (AA) - ABD'nin eski başkanları, kamera karşısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya gönüllü olduklarını açıkladı.

CNN'deki habere göre, eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, Kovid-19'a karşı ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onayladığı aşıyı kamera karşısında yaptıracaklarını belirtti.

Obama, Bush ve Clinton'ın kamera karşısında aşı olarak halk arasında farkındalığı arttırmayı ve aşının güvenilir olduğunu kanıtlamayı hedeflediği ifade edildi.

Obama, SiriusXM radyo kanalında Joe Madison'a yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yle daha önceden çalıştığını ve kendisine çok güvendiğini belirtti.

Fauci'nin "güvenilir" dediği aşıyı hemen yaptıracağını ifade eden Obama, bunu televizyon ekranlarında yapacağını ya da kaydedeceğini söyledi.

Bush'un özel kalem müdürü Freddy Ford, Fauci ve Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ile temasa geçtiklerini kaydederek, Bush'un kameralar önünde aşıyı olabileceğini belirtti.

Clinton’ın basın sekreteri Angel Urena de eski Başkan'ın halkı teşvik etmek için kamuoyu önünde aşı olmayı istediğini ifade etti.


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