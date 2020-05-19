  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nihat Doğan HDP'li belediyelere kayyım ataması ile ilgili ne söyledi? Nihat Doğan kimdir?

İftardan sonra soda, maden suyu içmenin faydası veya zararı var mıdır?

Bayram namazı tek kılınır mı? Bayram namazı evde nasıl kılınır?

EBA TV dersleri devam edecek mi?

Tek bir kişi 2,5 saatte 52 kişiye koronavirüs bulaştırabiliyor
için kalan
Aktüel

ABD'nin en kalabalık eyaletinde ekonomiye dönüş hızlanıyor

ABD'de en kalabalık nüfusa sahip California eyaletinde belirli kriterlere uyan ilçelerin büyük çoğunluğunda, ekonomiye dönüş eyalet geneline göre erkene alınıyor - Vali Gavin Newsom: - "Koşullar bulunduğunuz bölgeye göre değişebiliyor. 58 ilçemizin çoğunda restoranlar ve diğer servisler içeriye müşteri kabul edebilecek"

Yeniakit Publisher
2020-05-19 00:34:06 -
ABD'nin en kalabalık eyaletinde ekonomiye dönüş hızlanıyor

NEW YORK (AA) - ABD’nin, 40 milyon nüfusu ile en kalabalık eyaleti California’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında yaşanan düşüş üzerine, ekonomiye dönüş kriterlerinin gevşetileceği bildirildi.

California Valisi Gavin Newsom, basına yaptığı açıklamada, ''Koşullar bulunduğunuz bölgeye göre değişebiliyor. İnsanlar limitlerini kendileri ayarlayabilir. 58 ilçemizin çoğunda restoranlar ve diğer servisler içeriye müşteri kabul edebilecek.'' dedi.

Newsom, aldıkları gevşeme kararının, eyalet genelinden daha erken faaliyete geçmek isteyen ilçeler için olduğunu belirttiği konuşmasında, gerekli kriterlerin ne olduğuna da değindi.

Yeni kritere göre, son iki hafta içinde Kovid-19 vakalarının 100 binde 25’e indiği ve ölümlerinin sıfırlandığı yerleşim yerlerinde işyerlerinin faaliyetine müsade edilecek.

Hastaneye yatmada son 7 günde yüzde 5 üst limit ya da son 14 günde en fazla 20 hasta sınırlaması da kriterler arasında gösterildi.

- İbadethaneler ve profesyonel sporlara da yakında izin çıkacak

Eyalette gidişatın olumlu olduğunu ve hızlıca normalleşmeye doğru gittiklerini belirten California Valisi Newsom, ayrıca ilçelerdeki mağazalarda alışverişin başlamasına, kuaförlerin yeniden açılmasına müsade edilebileceğini söyledi.

Vali, haziran ayı içinde profesyonel spor faaliyetlerine de seyircisiz olmak kaydıyla izin verileceğini, ibadethanelerin yeniden açılmasının ise haftalar içinde münkün olabileceğini sözlerine ekledi.

Yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, California eyaletinde toplam 80 bin 265 kovid-19 vakası ve 3 bin 289 ölüm kaydı bulunurken, 40 milyon nüfusa sahip eyalette dün 81 vaka ölümle sonuçlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı