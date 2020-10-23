ABD'nin Colorado eyaletindeki yangınlar etkili olmaya devam ediyor

ANKARA (AA) - ABD'nin Colorado eyaletinde kontrol altına alınamayan yangınlar etkisini sürdürüyor.

CNN'nin haberine göre, Colorado'nun kuzeyinde 14 Ekim'den bu yana devam eden "East Troublesome" adı verilen yangının, çarşamba gecesi yaklaşık 405 kilometrekareden fazla alanda etkili olması üzerine Rocky Dağı Milli Parkı tamamen kapatıldı.

Yetkililer, yangının başladığı günden bu yana 688 kilometrekare civarında alanın kül olduğunu ve yalnızca yüzde 5'inin kontrol altına alındığını belirtti.

Çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ederken yetkililer yangının 10 Kasım'a kadar kontrol altına alınmasını umduklarını kaydetti.



İtfaiye ekipleri, yangının, eyalette kayıtlara geçen en büyük yangın olan "Cameron Peak" adlı diğer bir yangınla birleşebileceği uyarısında bulundu.

Yaklaşık yüzde 55'i kontrol altına alınan Cameron Peak yangını nedeniyle, Rocky Dağı Milli Parkı'nın bir kısmı haftalardır kapalı bulunuyordu.

Eyaletin kamu güvenliği yetkilisi Stan Hilkey, iki orman yangını arasında yalnızca 16 ila 24 kilometrelik mesafe olduğunu bildirdi.

Eyalette 13 Ağustos'ta başlayan ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen Cameron Peak yangını şimdiye kadar yaklaşık 835 kilometrekarelik alanda etkili oldu.

Rocky Dağı Bölgesi Koordinasyon Merkezi yangın bilgilendirme koordinatörü Larry Helmerick, Colorado'da çıkan yangınlarda toplamda 1813 kilometrekareden fazla alanın kül olduğunu ve devam eden yangınların maliyetinin 215 milyon dolardan fazla olduğunu ifade etti.























