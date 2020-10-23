  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'nin Colorado eyaletindeki yangınlar etkili olmaya devam ediyor
Aktüel

ABD'nin Colorado eyaletindeki yangınlar etkili olmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:22:28 -
ABD'nin Colorado eyaletindeki yangınlar etkili olmaya devam ediyor

ANKARA (AA) - ABD'nin Colorado eyaletinde kontrol altına alınamayan yangınlar etkisini sürdürüyor.

CNN'nin haberine göre, Colorado'nun kuzeyinde 14 Ekim'den bu yana devam eden "East Troublesome" adı verilen yangının, çarşamba gecesi yaklaşık 405 kilometrekareden fazla alanda etkili olması üzerine Rocky Dağı Milli Parkı tamamen kapatıldı.

Yetkililer, yangının başladığı günden bu yana 688 kilometrekare civarında alanın kül olduğunu ve yalnızca yüzde 5'inin kontrol altına alındığını belirtti.

Çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ederken yetkililer yangının 10 Kasım'a kadar kontrol altına alınmasını umduklarını kaydetti.

İtfaiye ekipleri, yangının, eyalette kayıtlara geçen en büyük yangın olan "Cameron Peak" adlı diğer bir yangınla birleşebileceği uyarısında bulundu.

Yaklaşık yüzde 55'i kontrol altına alınan Cameron Peak yangını nedeniyle, Rocky Dağı Milli Parkı'nın bir kısmı haftalardır kapalı bulunuyordu.

Eyaletin kamu güvenliği yetkilisi Stan Hilkey, iki orman yangını arasında yalnızca 16 ila 24 kilometrelik mesafe olduğunu bildirdi.

Eyalette 13 Ağustos'ta başlayan ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen Cameron Peak yangını şimdiye kadar yaklaşık 835 kilometrekarelik alanda etkili oldu.

Rocky Dağı Bölgesi Koordinasyon Merkezi yangın bilgilendirme koordinatörü Larry Helmerick, Colorado'da çıkan yangınlarda toplamda 1813 kilometrekareden fazla alanın kül olduğunu ve devam eden yangınların maliyetinin 215 milyon dolardan fazla olduğunu ifade etti.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İP'li Aytun Çıray yeni bombayı patlattı
Gündem

İP'li Aytun Çıray yeni bombayı patlattı

İYİ Parti'de başlayan FETÖ tartışması sonrası İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray katıldığı televizyon programında, partide Cumhur İtti..
Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!
Dünya

Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra Rum lider Nikos Anastasiadis'..
Avrupalı Bakan'dan eşcinsellere tepki: Çok istiyorsanız...
Dünya

Avrupalı Bakan'dan eşcinsellere tepki: Çok istiyorsanız...

Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme "Eşcinseller çok istiyorlarsa İsveç'e gitsin. Biz onlara düşmanca bakıyoruz. Devletin yaşamasını istiyoru..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay