ABD’nin Çin’e yönelik sert tavrı üniversiteler seviyesinde de sürüyor

Yeni Akit Ankara

Çin Uluslararası Radyosu’nun bildirdiğine göre, son olarak ABD’de doktora ve yüksek lisans Çinli öğrencilerin vize başvuruları reddedildi. Çoğu elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar, mekanik, kimya, malzeme bilimi, biyotıp ve diğer bilim ve mühendislik bölümlerinde okuyan öğrenciler, Harvard, Yale, Berkeley, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Johns Hopkins gibi ülkenin önemli üniversitelerinden kabul almıştı.

Bu öğrencilerin dörtte biri ABD bursu almış ve çoğu yeni ABD yönetiminin iktidara geldikten sonra başvuru göndermişti. Çinli öğrenciler ABD’ye vize başvurusu yaptıklarında, ABD Göç ve Vatandaşlık Yasası Madde 212 (f) ve 10043 Sayılı Başkanlık Kararnamesi’ne uymadıkları gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği ve konsoloslukları tarafından reddedildiler.

Çinli öğrencilerden ortak mektup

Öte yandan Çinli öğrenciler, ABD’nin Çinli öğrencilere karşı ayrımcılık sorununun çözülmesi için ortak bir mektup yayınladı. İstatistiklere göre, her yıl yaklaşık 3 ila 5 bin bilim ve mühendislik bölümünde okuyan Çinli yüksek lisan öğrencisi ve şu anda ABD’de bulunan bilim ve mühendislik akademisyenlerinin vizeleri durumdan etkilenecek.

Çin Uluslararası Radyosu, “ABD’nin Çinli öğrencilere ve akademisyenlere karşı uyguladığı baskı, aynı zamanda Amerikan eğitim camiasında endişe uyandırdı. Bu yıl 10 Haziran’da ABD Eğitim Kurulu Başkanı Ted Mitchell, ABD’nin 30 yüksek öğretim kurumu adına ABD Dışişleri Bakanlığı’na yazdığı mektupta, 10043 Sayılı Başkanlık Kararnamesinin çok geniş uygulanmasının sorunlara yol açtığına dair bir rapor aldığını belirtti. Ted Mitchell, Çinli öğrencilerin akademik kariyerlerindeki ve önemli projelerin ilerlemesindeki gecikmelerden endişe duyduklarını ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın başkanlık kararnamesinin uygulanmasını bir kez daha açıklamasını istediklerini ifade etti. Donald Trump yönetiminin Çinli öğrencileri hedef almasına karşı, Çin Eğitim Bakanlığı, Haziran 2019’da ABD’de eğitim uyarısı yayınladı. Joe Biden iktidara geldikten sonra Amerikan üniversitelerinin Çinli öğrencileri kabul ederek öğrenim gelirlerini artırma yönündeki taleplerini ciddiye almıştı” şeklindeki bilgilere yer verdi.