0553 313 94 23

ABD'nin Çin'e ekonomik yaptırımı küresel bir 'Ekonomi Savaşı'na döndü!

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı başlattığı ekonomik yaptırımlar kısa sürede küresel bir ekonomi savaşına döndü.

12 Ağustos 2018 Pazar 09:30
ABD'nin Çin'e ekonomik yaptırımı küresel bir 'Ekonomi Savaşı'na döndü!

ABD ve Çin arasında 6 Temmuz 2018 günü ek gümrük vergisi uygulamalarıyla resmen başlayan ticaret savaşı küresel ekonomiyi sarsmaya devam ederken siyasal gerilim de tırmanıyor.

Savaş yeni başlamış gibi görünse de aslındaDonald Trump'ın başkanlık kampanyasında ülkesinin imalat sektörünü, altyapı harcamalarını canlandırıp büyümeyi arttırarak istihdam sözü vermesine kadar uzanıyor.

Hillary Clinton karşısında zaferle ayrılan Trump, sözünü tutabilmek için savaş öncesi ilk adımı 2017 aralık ayında yasalaşan "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası" ile atmıştı.

Ülkenin önde gelen 50 şirketinin ABD dışında tuttuğu 1 trilyon doları aşan nakit rezervini ülkeye geri getirip yatırım yapmasını isteyen Trump, yüzde 35 olan gelir vergisini yüzde 21'e indirdi. Toplam nakdi 440 milyar doları bulan Apple, Microsoft, Google, Pfizer ve Cisco gibi şirketlerden olumlu tepki aldı.

Trump, "Önce Amerika" sloganıyla yürürlüğe koyduğu korumacı ticaret politikalarının ikinci adımında ise toplamda 566 milyar dolarlık dış ticaret açığını düşürmeye yönelik artan vergiler geldi.

ÇİN İLE BAŞLADIĞI DÜNYAYA SIÇRADI

Hedefteki ilk ülke ise ABD'nin 375 milyar dolarla en yüksek açığı verdiği Çin oldu. ABD'nin 800 ürüne yönelik yüzde 25 ek gümrük versigiyle 34 milyar dolarlık hamlesinin ardından 3 gün sonra 200 milyar dolarlık ithalat için de yüzde 10 ek vergi getirildi. Çin, 128 ürüne yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklayarak karşılık verdi.

TİCARET SAVAŞININ KRONOLOJİSİ VE OLASI ETKİLERİ

Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde Almanya şansölyesi Merkel ile Trump arasında gergin anlar yaşandı. Trump ilerleyen günlerde Almanya başta olmak üzere AB'nin otomotiv endüstrisine yönelik tehditlerini sürdürdü.

Çelik ve alüminyum üzerinde yoğunlaşan ABD'nin ek vergi tarifeleri Çin'in ardından AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra Kanada, Meksika, Çin, Hindistan ve Türkiye'ye de sıçradı.

ABD seçimlerine müdahale tartışmalarının yanı sıra ortaya çıkan Skripal kriziyle ABD'nin Rusya'ya ilave yaptırım uygulamaya başlamasıyla cephe genişledi.

İran ile yapılan Nükleer Anlaşma'dan da çekildiğini açıklayan Trump yönetimindeki ABD, İran'a yeniden ambargo uygulamaya başladı.

İlk aşamada İran’ın, dolar satın alması, altın ticareti yapmasının yanı sıra çelik, kömür, alüminyum ve otomotiv sektörüne yaptırım uygulanacak. İran’ın yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı engellenecek. İran para birimi tümen üzerinden yurt dışı işlemlere kısıtlamalar getirilecek.

ABD’nin İran’a yönelik ikinci yaptırım paketinde de petrol ürünleri bulunuyor. ABD'nin petrol ürünleriyle öne çıkan ve yaptırım uyguladığı bir başka ülke ise Venezuela. Rusya da denkleme dahil edildiğinde ABD'nin doğal enerji kaynaklarını bulunan, kamu borcunun milli gelire oranının düşük olduğu ve cari fazla veren ülkeleri hedef aldığı görülüyor.

Türkiye ise bu üçlü arasında petrolü bulunmadığı için cari açığı eksi yazan tek ülke. Nitekim, Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik savaş ilanı da TL ve dolar üzerinden geldi.

"Lira, çok güçlü dolarımız karşısında hızlı bir şekilde düşüşe geçerken, şu anda çelik ve aliminyumda uygulanan gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması talimatı verdim." diyen Trump ile ABD'nin diğer kurumlarının politikaları uyuşuyor.

FED kademeli olarak faiz arttırken ABD Hazinesi'nin fon iştahı artıyor ve dolar likiditesinin düşmesiyle gelişmekte olan ülkeler zorlanıyor.

Türk Lirası'nın yanı sıra Rus Rublesi ve Çin Yuanı en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer alıyor.

''BU BİR MİLLİ YERLİ MÜCADELEDİR''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yaptığı açıklamada "Dolar molar bizim yolumuzu kesmez. Yastığının altında doları avrosu altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli yerli mücadeledir. Bu, bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacaktır. Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz." ifadeleriyle karşılık vermişti.

TBMM BaşkanıBinali Yıldırım ise "ABD yönetiminin başlattığı birtakım ekonomik yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 09:30
  1. Binali Yıldırım
  2. TBMM
  3. ABD
  4. Dolar
  5. FED
  6. ABD Hazinesi
  7. Rus Rublesi
  8. Çin Yuanı
  9. Türk Lirası
  10. İran
  11. Venezuela
  12. Rusya
  13. Nükleer Anlaşma
  14. Skripal
  15. Çelik ve alüminyum
  16. AB
  17. Brüksel
  18. NATO
  19. Almanya
  20. Merkel
  21. Trump
  22. Çin
  23. Apple
  24. Microsoft
  25. Google
  26. Pfizer
  27. Cisco
  28. Hillary Clinton
  29. Donald Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Misyonerler gücünü HDP’den alıyor
    1. Misyonerler gücünü HDP’den alıyor
    2. Akıllı telefon kullananlar dikkat!..
    3. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği..
    4. Uşak Belediyesi’nden ABD’ye sosyal..
    5. Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    6. ASİM’den anlamlı çağrı: Gelin bir olalım
    7. Vahşet! Yüzü yakılan küçük köpek tek..
    8. AGD’den 'Cuma Vakti' taktiri
    9. Bunun adı namussuzluk! ABD medyasından..
    10. ABD’ye karşı bir yıllık maaşını..
    11. İYİ Parti GİK ve MDK üyeleri kimler..
    12. Azim ve ümidin yazarı, tek parmağıyla..
    13. Meslek lisesi mezunu genç, kendi..
    14. Burkina Faso da FETÖ tehlikesinin..
    15. İzmir'de korkunç kaza! İkisi de..
    16. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan..
    17. ''Direnirsek kazanırız''
    18. Yola inen dev Geyik sürücüleri korkuttu!
    19. Badou Ndiaye kadro dışı kaldı
    20. Büyükbaş kurbanlık fiyatları 7 bin..
    Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
    Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar