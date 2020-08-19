ABD'nin CHP merakını CHP'li Onur Öymen ifşa etmiş

ABD'de Demokratların Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'de muhalefet ile birlik olup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devereceğiz sözlerinin yeni olmadığı ve daha önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üzerinde denendiği ortaya çıktı.

CHP eski milletvekili Onur Öymen, kendisini ziyarete gelen Johns Hopkins Üniversitsi ile birlikte çalışan Silk Road Enstitüsü yetkililerinin Türkiye raporu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye için senaryoların olduğu 3 farklı tahmini anlatan Öymen, CHP eski Genel Başkanı Baykal'ın nasıl değiştirilmek istendiği ve onun yerine kaset kumpasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi hakkında konuştu

Senaryolardan birinde Baykal'ın bertaraf edilip yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirileceğini belirten Öymen rapordan Kılıçdaroğlu'na bahsettiğinde normal karşıladığını belirtiyor.

Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim yoluyla devireceğini açıklamıştı

ABD'de Demokratların Başkan Adayı olan Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulanmasını ve muhalefetin desteklediğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iktidardan indirmiye ilişkin bir planı olduğunu açıkça ifade etmişti.