ABD'nin çekilmesi sonrası Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Afganistan'da çatışmaların sürdüğünü belirten Lavrov, "Afganistan'da olup bitenler, bizi yalnızca, müttefiklerimizin topraklarına sorunların yayılması açısından endişelendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Taliban'ın İran ve Tacikistan sınırlarında kontrol noktalarını ele geçirdiğini kaydederek, "Rusya, gelişmeler sadece Afganistan topraklarında yaşandığı müddetçe hiçbir şey yapmayacak. Tüm Afganların sözle destek verdiği siyasi sürecin bir an önce başlaması için ısrarlı çağrılarımızı tekrarlamaktan başka adım atmayacağız." diye konuştu.

Jaishankar ise Afganistan'daki gelişmelerle doğrudan ilgilendiklerini dile getirdi.

Oradaki şiddeti azaltmanın zaruri olduğunu vurgulayan Jaishankar, "Çünkü bu şiddet hem Afganistan'ı hem de komşu ülkeleri etkilemektedir. Hindistan ve Rusya için oradaki sürecin ekonomik, sosyal ve demokratik açıdan geliştirilmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki durumun endişe verici olduğuna dikkati çeken Jaishankar, "Şiddet bir çözüm değil, bu nedenle Afganistan'da şiddetin azalmasını istiyoruz. Sonuç olarak Afganistan'da durumu düzelteceklerin meşru olması gerekir, bu göz ardı edilemez." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

"Rus yetkililerin Taliban'la Afganistan'daki duruma ilişkin temasları gerekli"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Afganistan meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus yetkililerin, Taliban heyeti ile Moskova'da görüştüklerini belirten Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu görüşmelerden haberdar olduğunu ifade etti.

Peskov, "Afganistan'da ve Afganistan-Tacikistan sınırında gelişen durum ışığında Taliban ile temaslar gereklidir." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ile Taliban heyetinin Moskova'da görüştüklerini açıklamıştı.

ABD'nin Afganistan'da çekilmesi

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı ve Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü vermişti.

Taliban'ın taahhütleri arasında, El Kaide ve diğer militan grupların kontrolleri altındaki bölgede faaliyet göstermesine izin vermemek ve ulusal barış görüşmelerine devam etmek bulunuyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini duyururken Taliban ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçluyor. Biden, Amerikan ordusunun Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıklamıştı.

Eylül 2020'de Doha'da başlayan Afganlar arası yüz yüze görüşmelerde ise henüz önemli bir ilerleme sağlanamadı.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.