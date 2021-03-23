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Dünya ABD'nin BM Temsilcisi: Türkiye'deki toplantıyı dört gözle bekliyoruz
Dünya

ABD'nin BM Temsilcisi: Türkiye'deki toplantıyı dört gözle bekliyoruz

Afgan liderlerin Türkiye'de yapacağı toplantıyla ilgili konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, toplantıyı dört gözle beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 21:15:00 -
ABD'nin BM Temsilcisi: Türkiye'deki toplantıyı dört gözle bekliyoruz

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyinin Afganistan oturumunda yaptığı konuşmada, Afgan barış sürecinin hızlandırılmasında uluslararası uzlaşının önemine dikkati çekti.

Kendisi ve komşuları ile barışık bir Afganistan'ın herkesin çıkarına olacağını vurgulayan Greenfield, "Üst düzey Afgan liderlerin Türkiye'deki toplantısını dört gözle bekliyoruz. Bu girişimin, BM'nin çabaları ve devam eden Doha süreciyle koordineli ve tamamlayıcı olması ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'daki insani duruma da değinen Greenfield, 16,9 milyon kişinin gıda güvenliğinin olmadığını ve Afganistan'ın gıda güvensizliği konusunda dünyada ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Afgan yönetimi ve Taliban arasındaki müzakereler nisanda İstanbul'da yapılacak.

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Yorumlar

Cumali Mol

Sulh isteyenler cumhuriyeti unutsunlar.
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