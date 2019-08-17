0553 313 94 23

"ABD'nin bizden ve diğer ülkelerden neler çaldığını sayacağım"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Güvenlik Danışmanı JohnBolton’ın Rusya’nın ABD’nin askeri teknolojisini çaldığı yönündeki iddialarına karşı çıkarak, Washington’ın Rus diplomatik mülklerine el koyması olayını hatırlattı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:37
"ABD'nin bizden ve diğer ülkelerden neler çaldığını sayacağım"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından Bolton’ın Rusya’nın ABD’nin askeri teknoloji teknolojisini çaldığı ile ilgili açıklama yaptı.

ABD’nin dünyanın farklı ülkelerinden ne kadar ve hangi teknolojileri çaldığını saymak ilginç olur. Boş bir vaktimde bunu yapacağım” diyen Zaharova, şöyle devam etti:

“Bolton hırsızlıktan bahsetmişken Washington’ın; San Francisco’daki Rusya Başkonsolosluğu’na ait binaları, başkonsolosluk rezidansını, Washington’daki ticari misyonu binasını, Seatle Başkonsolosluğu rezidansını, ayrıca Maryland ve New York’taki iki Rus diplomatik binasını çaldığını hatırlatırım. Ancak daha önemlisi üçüncü ülkelerden çok sayıda Rusya vatandaşını çaldığını...”

Zaharova, açıklamalarını “Yoksa bu hırsızlık değil miydi Bolton? Madem öyle, geri verin” sözleriyle sonlandırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:37
  1. Mariya Zaharova
  2. Rusya
  3. ABD

YORUM YAZ

  • Türkiyeden çaldıkları?Türkiyeden çaldıkları?13 dk önce
    70 senedir hep çalıyorlar. Belimizi doğrultamadık. İnternet suçu işledi deyip çok sayıda Türk vatandaşı uçakla alınıp Amerika ya götürüldü. Bizim mahkemelerimiz yokmuydu? Halkbank müdür yardımcısını da gasp ettiler 2 sene, borsamızdan hergün çalıyorlar.
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu31 dk önce
    Dünyanın en azılı haydutu ve hırsızı ABD'dir. ABD yok edilmeden dünya selamete ulaşamaz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Voleybol: Gloria Kupası
  1. Voleybol: Gloria Kupası
  2. Ufuk Koçak: “İnsan olduğumuzu 1999..
  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Olçok..
  4. Kuzey Kore'den Güney Kore'nin..
  5. Kastamonu'da dolu etkili oldu
  6. Husilerin Suudi Arabistan'daki petrol..
  7. Trabzonspor, İstanbul'a geldi
  8. Uzatma tatilciler trafiği kilitledi
  9. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude..
  10. AB'den Hong Kong protestolarına..
  11. Cezayir'de "Akiller Heyeti" kuruldu
  12. Pakistan BM Güvenlik Konseyinin Keşmir..
  13. İpten polisler aldı
  14. Ordu’da kaya parçaları evin üzerine..
  15. Liverpool 2'de 2 yaptı
  16. Bursa'da zincirleme trafik kazası: 18..
  17. Open Arms gemisindeki 27 çocuk indirildi
  18. Meteorolojiden yarın için kuvvetli..
  19. Somali’nin Jubaland Bölgesel Yönetimi..
  20. Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı
  21. Türkiye’nin hangi ilinde ne yenilir?..
  22. Yargıtay’dan Adli Yıl Töreni açıklaması
  23. Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen'i 3..
  24. Dolu ve sel Domaniç’i vurdu
  25. Aden'deki ayrılıkçı güçlerden Suudi..
  26. Yağmurda 4 araç birbirine girdi: 18..
  27. "ABD'nin bizden ve diğer ülkelerden..
  28. Rekor büyüklükte balıkların tutulduğu..
  29. Aşgın’dan Yeni Çorusmpor ile ilgili..
  30. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan..
"Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
"Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi

Günün Karikatürü

17 Ağustos 2019
Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu