ABD'nin başı kendi teröristleriyle dertte
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy, Pazar günü Demokrat milletvekiline verdiği demeçte, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Çarşamba günü Kongre Binası'na düzenlediği saldırı sonucunda en az 25 yerel terör davası açıldığını bildirdi.
Eski bir Ordu Korucu ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi olan Temsilci Jason Crow, McCarthy'nin kendisine Pentagon'un, göreve başlama töreni de dahil olmak üzere, "olası teröristlerin oluşturduğu diğer olası tehditlerin" farkında olduğunu söylediğini aktardı.
Ayrı bir gelişmede, Adalet Bakanlığı Çarşamba günkü olaylarla ilgili olarak iki kişi hakkında daha soruşturma başlattığını duyurdu.