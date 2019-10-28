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Dünya

ABD'nin Bağdadi'den sonraki hedefi belli oldu

Terör örgütü DAEŞ'in elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından ABD'nin yeni hedefi belli oldu.

2019-10-28 14:18:00 -
ABD'nin Bağdadi'den sonraki hedefi belli oldu

DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından, ABD'nin başına ödül koyduğu teröristlerin listesi de güncellendi. El Kaide'nin başındaki isim olan Eymen ez-Zevahiri, 25 milyon dolarlık ödülle Washington’un aranan teröristler listesinde birinci sırada.

ABD Başkanı Trump, dün tüm dünyanın gündemine oturan bir açıklama yaptı. DAEŞ elabaşı Ebubekir el Bağdadi'nin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyuran Trump, operasyondaki iş birlikleri nedeniyle Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak'a teşekkür etti.

FBI tarafından en çok aranan teröristler listesinde başına 25 milyon dolar ödül konulan 48 yaşındaki Bağdadi'nin ölümüyle, söz konusu liste ABD basınında yeniden gündeme geldi.

İşte o listedeki teröristlerden bazıları:

Eymen ez-Zevahiri ( 25 milyon dolar): El Kaide'nin başındaki isim olan Zevahiri, 25 milyon dolarlık ödülle Washington'un aranan teröristler listesinde birinci sırada. 11 Eylül saldırılarından bu yana nerede olduğu bilinmiyor.

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Yorumlar

3 aşşaa, 5 yoharı einstein ayarında!

Eymen Ez-Zevahiri' nin neresi 25 milyon ediyor? Kalın bağırsakları mı meselâ?
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Cihan

Bu listeyi hazırlayan en büyük teröristleri kim listeye alacak...
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