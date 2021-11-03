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Dünya ABD’nin ardından Suudi Arabistan da o konuda karar verdi
Dünya

ABD’nin ardından Suudi Arabistan da o konuda karar verdi

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele devam ediyor. 5-11 yaş grubuna yönelik Amerika’nın ardından Suudi Arabistan da karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 20:24:00 - 2021-11-03 20:25:41
ABD’nin ardından Suudi Arabistan da o konuda karar verdi

Dünya genelinde Covid-19’la mücadele kapsamında aşı yaşı birçok ülkede düşürülmeye devam ediyor. Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasına onay verildiği belirtilerek, kararın şirket tarafından sağlanan ve aşının özel düzenleyici gereklilikleri karşıladığını gösteren verilere dayandığı açıklandı.

ABD’de aşı için 5-11 yaş grubuna onay vermişti

ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oy birliğiyle tavsiye etmişti.



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