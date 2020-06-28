ABD'nin 2020 İnsan Ticareti Raporu'na Türkiye'den sert eleştiri

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “2020 yılı İnsan Ticareti Raporu”, Türkiye’nin insan ticaretiyle mücadelesini artırdığını teyit etti. Öte yandan, raporda terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılan çocuklara atıf yapılırken Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerden bahsedilmedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Raporda, terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılan çocuklara atıf yapılırken, Diyarbakır’da 303 gündür eylem yapan 140 aileye, evlatlarına kavuşan 13 aileye yer verilmemiş olması ise, eğer kasıtlı değilse, büyük bir eksikliktir.”

“Türkiye’nin bir üst kategoriye çıkarılmamış olması hayal kırıklığı yaratmıştır”

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ABD İnsan Ticareti Raporu’nun Türkiye’yle ilgili bölümünde “Türkiye’nin insan ticaretiyle mücadelesini artırdığının” teyit edilmesine karşın Türkiye’nin bir üst kategoriye çıkarılmamış olmasının hayal kırıklığı yarattığı kaydedildi.

“Türkiye, her yıl daha fazla oranda artan göç yükünü omuzlamaktadır”

Türkiye’nin 4 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığı ve bölgede yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle her yıl daha fazla oranda artan göç yükünü omuzladığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Buna rağmen, Türkiye, insan ticaretiyle kararlı bir şekilde mücadele etmektedir. Bu çerçevede, taraf olduğu sözleşmeleri ve ilgili kanunları yetişmiş kadrolarıyla uygulamaya, toplumda bu konuda farkındalık yaratmaya, mağdurları etkin bir şekilde tespit etmeye ve korumaya, suçluları adalet önüne çıkarmaya, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine devam etmektedir.”

“Rapordaki veriler, ABD’nin PKK/YPG’yi meşru ortak olarak görmekten vazgeçmesi gerektiğini söylüyor”

Rapordaki bulguların PKK/YPG’nin çocuk kaçırmak dahil işlediği suçlarla bir terör ve suç örgütü olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı, “Bu rapordaki veriler, ABD’nin bu terör örgütünü meşru ortak olarak kabul etmekten vazgeçmesi gerektiğini göstermektedir.” açıklamasında bulundu.

“Diyarbakır’daki evlat nöbetinden bahsedilmemesi eğer kasıtlı değilse, büyük bir eksikliktir”

ABD İnsan Ticareti Raporu’nda terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılan çocuklara atıf yapılmasına karşın Diyarbakır’daki evlat nöbetinden bahsedilmemesine şu sözlerle tepki gösterildi:

“Raporda, terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılan çocuklara atıf yapılırken, Diyarbakır’da 303 gündür eylem yapan 140 aileye, evlatlarına kavuşan 13 aileye yer verilmemiş olması ise, eğer kasıtlı değilse, büyük bir eksikliktir.”

“Türkiye, her türlü çabayı göstermeye kararlıdır”

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ciddi bir insan hakkı ihlali olan insan ticareti suçunun cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermeye ve uluslararası iş birliğini geliştirmeye kararlı olduğu vurgulandı.