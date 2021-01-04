  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'nin 10 eski savunma bakanından "ordu seçim sonuçlarına karışmasın" uyarısı
Aktüel

ABD'nin 10 eski savunma bakanından "ordu seçim sonuçlarına karışmasın" uyarısı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 01:52:45 -
ABD'nin 10 eski savunma bakanından "ordu seçim sonuçlarına karışmasın" uyarısı

WASHINGTON (AA) - ABD'de görev yapmış 10 eski savunma bakanı ortak bir mektuba imza atarak, "Başkanlık seçim sonuçlarına ordunun karışmaması" uyarısında bulundu.

Washington Post gazetesinde yayımlanan ortak mektuba ABD'li eski savunma bakanları Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry ve Donald Rumsfeld imza attı.

Mektupta, 3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçim sonuçlarının ordunun pozisyonunu ilgilendirmediği uyarısında bulunan eski bakanlar, "aksi durumun ulusal güvenliği tehlikeye sokacağına" işaret etti.

Mektupta, "İç ve dış düşmanlara karşı Anayasa'yı korumak üzere yemin ettik. Yeminimiz bir kişi veya partiye değildir." ifadelerini kullanan bakanlar, barışçıl bir şekilde yetki devrinin önemine dikkat çekti.

ABD Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Christopher Miller'a çağrıda bulunan eski bakanlar, seçimleri kazanan Joe Biden yönetimine yetki devrinin barışçıl ve yasalara uygun şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi.

"ABD ordusunu seçim tartışmalarının içine çekmek bizi tehlikeli, yasa dışı ve Anayasal sınırların dışında bir alana iter." değerlendirmesini yapan bakanlar, seçimler ve yetki devri konusunda demokratik teamüllere ve ilgili yasalara uygun hareket edilmesinin elzem olduğuna vurgu yaptı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazanmıştı. 6 Ocak'ta Kongre'de yapılacak ortak oturumda delege oylarının sayılarak Biden'ın kazandığının resmen tescil edilmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye karşıtı yeni adım! Ermenistan, İran ile anlaştı
Dünya

Türkiye karşıtı yeni adım! Ermenistan, İran ile anlaştı

Dağlık Karabağ'daki yenilgi sonrası Türk ürünlerine boykot kararı alan Ermenistan, İran ile bir anlaşma yaptı.
Bütün dünya ‘aşı’ derken uzman isim başka bir şeye dikkat çekti! ‘Türkiye’de üretmeyi amaçlıyoruz’
Korona Virüs

Bütün dünya ‘aşı’ derken uzman isim başka bir şeye dikkat çekti! ‘Türkiye’de üretmeyi amaçlıyoruz’

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Batu Erman, İngiltere’de ortaya çıkan ve tüm dünyanın gün..
Yaslanın arkanıza, günün fıkrası geldi… Sürüne sürüne Uğur Dündar’ın önüne gelen para (!)
Gündem

Yaslanın arkanıza, günün fıkrası geldi… Sürüne sürüne Uğur Dündar’ın önüne gelen para (!)

Doğruluğu bile belli olmayan tekil bir olay üzerinden Türkiye ekonomisini kötülemeye çalışan Uğur Dündar, fıkra niteliğinde bir “anısını” pa..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay