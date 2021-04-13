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Dünya ABD'lilerin yüzde 15'i salgının daha da fakirleşti
Dünya

ABD'lilerin yüzde 15'i salgının daha da fakirleşti

Ölüm koronavirüs pandemisi nedeniyle 562 bin 610 vatandaşını kaybeden ABD'de nüfusun yüzde 15'i daha da fakirleşti.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 19:42:00 -
ABD'lilerin yüzde 15'i salgının daha da fakirleşti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de, nüfusun yüzde 15'inin salgın başlamadan bir önceki yıla göre daha çok fakirleştiği ortaya çıktı.

Associated Press'in (AP) yaptığı bir ankette, ABD'lilere salgından önceki bir yıl ile salgından sonraki bir yıl arasında maddi durumlarının nasıl değiştiği soruldu.

Katılımcıların yüzde 55'i maddi durumlarında bir önceki yıla göre ciddi bir değişiklik olmadığını belirtirken, yüzde 30'u maddi durumlarının iyileştiğini söyledi.

Yüzde 15'i ise salgın öncesine göre daha da fakirleştiklerini kaydetti.

Ankette, daha da fakirleştiğini söyleyenlerin zaten halihazırda düşük gelirliler olduğuna dikkati çekilen ankette, salgının insanlar arasındaki ekonomik uçurumu daha da derinleştirdiği belirtildi.

Ayrıca ABD'nin istihdam oranının, Şubat 2020'ye göre 8,4 milyon kişi daha az olduğunun altı çizildi.

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