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Dünya ABD'lileri ti'ye aldı: Bu kadar zeki olmamak gerek
Dünya

ABD'lileri ti'ye aldı: Bu kadar zeki olmamak gerek

ABD basınının Ukrayna tanklarını "Rusya savaşa hazırlanıyor" şeklinde haberleştirdiğini ileri süren Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, "Ukrayna tanklarını Rusya savaşa hazırlanıyor diye verecek kadar da zeki olmamak gerek. Mesleğinize biraz daha vakit ayırın" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 09:47:00 -
ABD'lileri ti'ye aldı: Bu kadar zeki olmamak gerek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'li CNN televizyonunun Ukrayna'daki bir tren istasyonunda bulunan Ukrayna tanklarını, "Rusya savaşa hazırlanıyor" ifadeleriyle sunduğunu belirtti. Zaharova, CNN'e Rusya'nın toplumsal yaşamına müdahil olmaktan vazgeçip işlerine daha fazla vakit ayırma çağrısında bulundu.

Facebook'tan açıklama yapan Zaharova, "CNN televizyonu ve arkadaşlarına' hitaben, "Liberalizmin zaferi uğruna ideolojik bir savaşa gömülmüş olduğunuzdan hiçbir zaman teyitle uğraşacak vaktiniz yok, bunu anlıyoruz. Ancak Ukrayna'daki bir istasyondaki Ukrayna tanklarını Rusya savaşa hazırlanıyor diye verecek kadar da zeki olmamak gerek" ifadelerini kullandı.

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