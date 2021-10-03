ABD'liler iyice saçmaladı! "Türkiye'nin işgalini kınıyoruz"

MÜNÜBE YILMAZ

ABD’li senatör Bob Menendez, Kıbrıs’ın bağımsızlığının 61. yıl dönümünde yaptığı konuşmada Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekatı’nı “işgal” olarak değerlendirek ABD olarak Kıbrıs’taki Rumların yanında olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğu Akdeniz politikası konusunda Yunan yanlısı tavırları ile bilinen Menendez, Türkiye’nin 1974’teki Kıbrıs harekatını hedef alarak “Kıbrıs’ın bağımsızlığının 61. Yıl dönümünde Türkiye’nin yaklaşık 50 yıl önce gerçekleştirdiği işgali kınadığımızı bugün de ilan etmek istiyorum” dedi.

ABD, New Jersey’deki Kıbrıs topluluğu ile yakın ilişkilerinin olduğuna dikkat çeken Menendez, Türkiye’nin Kıbrıs’ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bölerek, Avrupa ile arasına bir sınır çizme niyetinde olduğunu ileri sürdü.

“ABD olarak Kıbrıs’a olan derin bağlılığımızı tekrar ifade ederek, Kıbrıs’ın bağımsızlık gününü yürekten kutluyoruz” sözlerini sarfeden Menendez, ABD’nin Kıbrıs Rum kesimi ile olan ilişkisini yıllardır güçlendirerek devam ettirdiğini ve bundan sonra da ABD’nin Kıbrıs Rum kesiminin en samimi destekçilerinden biri olacağını aktardı.

Menendez Doğu Akdeniz’de bölgedeki barış ve demokrasiyi korumak için ABD’nin üzerine düşeni yerine getireceğini söyledi.