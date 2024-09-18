ABD’liler ‘Bu mümkün’ dedi 6. nesil savaş uçağı ve F-35 arasında büyük fark

Kısa bir süre önce düzenlenen Hava ve Uzay Kuvvetleri Birliği konferansında ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, NGAD uçağının F-35’e benzer şekilde, ideal olarak birim başına 80 milyon ila 100 milyon dolar arasında fiyatlandırılması yönündeki arzusunu dile getirdi.

Bu, NGAD’ın yaklaşık 300 milyon dolara mal olabileceğini öne süren önceki tahminlere göre önemli bir düşüşü temsil ediyor ve bu da potansiyel filosunun boyutunu önemli ölçüde sınırlayacaktır.

Kendall, özellikle F-35’in mevcut maliyetinin yıllar süren üretim ve verimlilik iyileştirmelerinin ardından birim başına yaklaşık 82,5 milyon dolara düştüğü göz önüne alındığında, bu hedefe ulaşmanın zor olacağını kabul etti.

F-35 MALİYETİ ÜÇ KATINA ÇIKTI

NGAD’ın tasarım ve kabiliyetlerinin yeniden değerlendirilmesinin, operasyonel ihtiyaçları karşılarken aynı zamanda satın alına bilirliği sağlamanın önemini vurguladı. Hava Kuvvetleri şu anda uçağın boyutu ve karmaşıklığı da dahil olmak üzere çeşitli yönlerini yeniden değerlendirmekte ve insanlı avcı uçaklarıyla birlikte çalışabilecek İşbirlikçi Savaş Uçaklarını (CCA’lar) entegre etmeye odaklanmaktadır. Ancak servisin Yeni Nesil Hava Hakimiyet uçağı için bu hedefin (yaklaşık 80 ila 100 milyon dolar) uygulanabilirliği henüz belli değil zira beşinci nesil F-35’in maliyetini şu anki seviyesine düşürmek yıllar süren bir üretim süreci gerektirdi: Hava Kuvvetleri için son partilerde 82.5 milyon dolar. “Dördüncü nesil-artı” bir jet olan F-15EX’in maliyeti ise 90 milyon doların üzerinde. Servis, altıncı nesil uçak için yapılan ilk tahminlerin savaş uçağının maliyetini bir F-35’in maliyetinin üç katına çıkarması ve değişen tehditler ile insansız hava araçlarının ve yeni teknolojilerin ortaya çıkmasının servisin hava üstünlüğüne bakışını değiştirmesi üzerine NGAD programını durdurdu.

Kaynak: GDH