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ABD'liler anladı: Türkiye olmazsa bu iş olmaz

ABD'li ekonomi dergisi Bloomberg Businessweek, F-35'lerle ilgili yaptığı haberinde "Türkiye havacılık üretiminde küresel lider ve 10 Türk şirket 12 milyar dolarlık parça üretecek. Eğer ABD bunu engellerse, uçakların üretimi sekteye uğrar" yorumuna yer verdi.

05 Ekim 2018 Cuma 10:49
ABD'liler anladı: Türkiye olmazsa bu iş olmaz

ABD'nin saygın ekonomi dergilerinden Bloomberg Businessweek bugün bir makale yayınladı.

ABD Hava Kuvvetleri’nde 20 yılı aşkın bir süre görev aldıktan sonra stratejik iletişim danışmanlığı yapan ve hali hazırda Bloomberg için Kıdemli Savunma Analisti olarak görev yapan Robert Levinson tarafından kaleme alınan makalede son dönemde Türkiye ile ABD arasında ciddi bir krize sebep olan F-35'ler masaya yatırıldı.

 "Lockheed'in F-35'lerinin Türkiye problemi var" başlığıyla yayınlanan makalede, "Kongre, Türkiye'ye savaş jetlerinin satışını engelleyebilir. Tek bir sorun var, bu ülke F-35'in en önemli parçalarını üretiyor" yorumu yapıldı.

F-35’in şeması üzerinden Türk şirketlerin ne kadar önemli olduğu gözler önüne serildi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini satın alması sonrasında Ağustos ayında Kongre'nin satışı engellemek için harekete geçtiği hatırlatılırken, "Türkiye, havacılık ve hava sanayi konusunda küresel bir lider ve 10 Türk şirketi 12 milyar dolarlık parça üretecek F-35'ler için. Buna merkez gövde ve iniş takımları gibi kilit önemde olan parçalar da dahil. Daha net belirtmek adına, kokpitteki ekran için bile Türkiye dünyadaki tek kaynak" ifadesi kullanıldı.

Mattis kongreyi uyarmıştı

ABD'nin Savunma Bakanı James Mattis'in Temmuz ayında Kongre'ye bir mektup yazarak, "Eğer Türkiye üretim zincirinden çıkarsa üretim durur ve 50-75 jetin teslimi ertelenir. Yeni parçaları bulmak için yaklaşık 18-24 ay geride kalırız" yazmıştı.

Mattis'in Kongre'ye Kasım ayının ortasında bir rapor sunması beklenirken, Lockheed Martin tarafından yapılan açıklamada ise Türkiye'ye F-35 satışında bir sıkıntı olmayacağı aktarıldı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:49
  1. abd
  2. rusya
  3. Türkiye
  4. f-35
  5. Lockheed Martin
  6. bloomberg
  7. s-400
  8. James Mattis
  9. Robert Levinson

YORUM YAZ

  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri28 dk önce
    Arkadaş, gavurlara güvenmeyeceksin.Savunma sanayi alabildiğince yüzde yüze yakın milli olmalı.Namerde muhtaç olunmamalı. Bunun bir kere daha ispatı için F-35 uçaklarının durumu ortada. Biz üretim ortaklarından biri olmamıza rağmen başımıza bunlar geliyor.İsrail, yanlış bilmiyorsam, üretim ortaklarının arasında değil.Ama katil İsrailin elinde hali hazırda bir sürü F-35 var.Ve İsrail bizim bu uçaklardan edinmememiz için uğraşıp duruyor..Velhasılı kelam, GAVURDAN DOST OLMAZ...Herkese hayırlı cumalar..
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