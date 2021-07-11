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Teknoloji ABD'li yetkililerden çarpıcı F-35 itirafı: 2036 yılında...
Teknoloji

ABD'li yetkililerden çarpıcı F-35 itirafı: 2036 yılında...

ABD Hava Kuvvetleri (USAF), F-35 savaş uçaklarının maliyetlerinin beklenilenden çok daha pahalı bir hale geldiğini duyurdu. Yetkililer tarafından yapılan araştırma tahminlerine göre F-35 maliyetlerinin 2036 yılında çok daha pahalı hale geleceği ortaya kondu.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 12:05:00 -
ABD'li yetkililerden çarpıcı F-35 itirafı: 2036 yılında...

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, F-35 uçaklarının teknik ve uçuş maliyetleri çok pahalı bir hale gelmeye başladı. Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi F-35 uçuşlarının önemli ölçüde azaltılacağını duyurdu.

Yapılan tahminlerde F-35 yapım ve teknik maliyetlerinin 2036 yılında çok pahalı bir hale geleceği ortaya çıktı.

Haberde, ABD yapımı F-35 uçaklarının sadece kuyruk maliyetinin diğer tip uçakların yıllık toplam maliyetine denk geldiği bilgisi yer aldı. Uçakların hizmete girmesinin ardından ortaya çıkacak maliyetin tahmin edilenden 6 milyar dolar fazla olacağı açıklandı.

ABD Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi yaptığı açıklamada, "Tahmin edilen yıllık F-35 maliyet aşımları ihtiyatlı bir şekilde toplandığında on milyarlarca dolar olacak. Bu durum tersine çevrilmezse F-35 programı Savunma Bakanlığı üzerinde önemli ve artan bir baskı oluşturacak" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Gaspçı ABD, Ödediğimiz Parayı Geri Versin Biz de O Parayı MMU da Kullanalım.
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