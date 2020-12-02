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Dünya ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı
Dünya

ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı

İran nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade suikastı hakkında açıklamalarda bulunan ABD'li yetkili olayın arkasında İsrail'in olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 22:49:00 -
ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı

Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, İsrail'in İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye suikast düzenlediğini söyledi.

İsrail'in tüm operasyonları konusunda önceden ABD'yi uyardığını ifade eden yetkili, söz konusu saldırı konusunda İsrail'in, ABD'ye önceden bilgi verip vermediğini açıklamadı.

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