  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

ABD'li yatırımcılar Belçika'nın Oostende Kulübünü satın aldı

2020-04-24 13:32:57 -
ABD'li yatırımcılar Belçika'nın Oostende Kulübünü satın aldı

İSTANBUL (AA) - Belçika Birinci Futbol Ligi kulübü Oostende, ABD merkezli medya şirketi Pacific Media Group (PMG) tarafından satın alındı.

Oostende Kulübü, satış için kulüp sahibi Marc Coucke ile PMG şirketinin anlaşmaya vardığını duyurdu.

Belçika basınında yer alan haberlerde, elinde İngiltere'nin Barnsley ve İsviçre'nin Thun kulüplerinde de hisselerini bulunduran PMG şirketinin, borçları yüzünden Oostende Kulübüne 2,7 milyon avro aktardığı belirtildi.

Öte yandan Belçika Futbol Federasyonu, bu ay yaptığı açıklamada Oostende'nin borçları nedeniyle gelecek sezon için kulüp lisansı alamadığını ve profesyonel liglerde mücadele edemeyeceğini duyurmuştu.

Söz konusu satış işleminin ardından Oostende'nin kulüp lisansı alarak profesyonel liglerde yer almaya devam etmesi bekleniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı