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Ekonomi ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan akılalmaz Türkiye tahmini: 22 Haziran'da bu olacak
Ekonomi

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan akılalmaz Türkiye tahmini: 22 Haziran'da bu olacak

Yeniakit Publisher
2023-06-10 23:28:00 - 2023-06-10 23:29:23
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan akılalmaz Türkiye tahmini: 22 Haziran'da bu olacak

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 40 çıkaracağına yönelik akılalmaz bir tahminde bulundu.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yeni yayınladığı Türkiye analizinde, "Ortodoks politika yapıcılar Türkiye'de faiz yüzde 40'a çıkarabilir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın atamaları, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’ye ilişkin beklentilerini değiştirdi.

Goldman Sachs, yeni yönetimin ortodoks ekonomi politikaları temsil ettiğini ve Merkez Bankası’nın faizleri yükseltme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Banka ekonomisti Clemens Grafe müşterilere gönderdiği notta, “Bize göre bu durum, ortodoks bir politika yapıcının faiz oranlarını mevcut mevduat faiz seviyesi olan yüzde 40’a çıkaracağını gösteriyor” dedi.

Grafe, döviz kuru ve enflasyon beklentileri istikrara kavuştuğunda faizlerin hızla düşürülebileceğini, muhtemelen yıl sonuna kadar yüzde 25’e gerileyeceğini de sözlerine ekledi.
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Goldman Sachs ayrıca Türkiye’nin 2023 için büyüme tahminini yıllık bazda yüzde 2,9’dan yüzde 2,3’e düşürdü.

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