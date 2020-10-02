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Dünya ABD'li Yargıç Berman, Halkbank davasını düşürmeyi reddetti
Dünya

ABD'li Yargıç Berman, Halkbank davasını düşürmeyi reddetti

Halkbank'ın İran'ın ABD yaptırımlarını delmesine yardım ettiği suçlamasıyla açılan davanın düşürülmesini; Amerika Birleşik Devletleri'nde Yargıç Richard Berman, kabul etmedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:19:00 -
ABD'li Yargıç Berman, Halkbank davasını düşürmeyi reddetti

Manhattan Federal Mahkeme Hâkimi Richard Berman, Halkbank'ın Yabancı Egemen Dokunulmazlık Yasası'nı (FSIA) gerekçe göstererek kendisini kovuşturma ve yargılamadan muaf tutması üstüne talebini reddetti.

Yargıç Richard Berman, hukukun ceza yargılamalarında muafiyet sağlamadığını açıkladı.

Yargıç Berman, ayrıca Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı yazışmalar ve Amerikan finans sistemi aracılığıyla 1 milyar dolardan fazla parayı akladığı iddialarını belirterek, söz konusu ticari işlemler nedeniyle muafiyet sağlanmasının "açık bir biçimde Halkbank davası soruşturmasına uygun olup savcılık makamını da (hukuken) destekleyeceğini" ifade etti.

Reuters'ın haberine göre, Halkbank'ın ABD'deki avukatları kararla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Adalet Bakanlığı da basının sorularını cevapsız bıraktı.

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