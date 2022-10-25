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Dünya ABD'li vekillerden Joe Biden'a "Rusya" çağrısı
Dünya

ABD'li vekillerden Joe Biden'a "Rusya" çağrısı

ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, Ukrayna stratejisinin değiştirilmesi ve Ukrayna savaşının bitirilmesi için doğrudan diplomasi yoluna gidilmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 19:25:00 -
ABD'li vekillerden Joe Biden'a "Rusya" çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden'a 30 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi tarafından gönderilen mektupta, Ukrayna savaşında ABD'nin duruşunun değişmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Mektupta, ABD yönetiminin bugüne kadar Ukrayna'yı destekleme ve sahada doğrudan müdahaleden uzak durma çabaları övülerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna ve tüm dünya açısından bu savaşın tahribatı ve yıkıcı bir gerginlik tırmanması riski göz önüne alındığında, bu çatışmanın uzamasının engellenmesinin hem Ukrayna'nın hem de ABD'nin çıkarına olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Ukrayna'ya verilen ekonomik ve askeri desteğin yanına, gerçekçi bir ateşkes anlaşması için diplomatik baskı ve çabaları artırmanızı koymanızı istiyoruz."

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, söz konusu mektubun Beyaz Saray'a ulaştığını doğruladı.

Kongre üyelerinin görüşlerini bildirmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kirby, Ukrayna savaşındaki tüm süreçte Kongre ile yakından çalıştıklarını belirtti.

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