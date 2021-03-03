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Siyaset ABD'li vekilden dikkat çeken Türkiye açıklaması! 'Zalimin önünde duruyorlar'
Siyaset

ABD'li vekilden dikkat çeken Türkiye açıklaması! 'Zalimin önünde duruyorlar'

ABD'de Cumhuriyetçi vekil Steve Chabot, İdlib'te şehit 33 asker için taziye mesajını iletirken, NATO müttefiki Türkiye'nin Esad ve destekçilerinin önünde duran ve masumları savunan bir ülke olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 08:41:00 -
ABD'li vekilden dikkat çeken Türkiye açıklaması! 'Zalimin önünde duruyorlar'

ABD Temsilciler Meclisi Ohio Vekili ve Meclis'teki Türkiye-ABD Dostluk Grubu Eşbaşkanı Cumhuriyetçi Steve Chabot, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı.

İdlib'te geçtiğimiz sene şehit edilen 33 asker için taziyelerini ileten Chabot, "NATO müttefiki Türkiye, Kuzeybatı Suriye'de masum sivilleri zalim Esad'a ve onun destekçilerine karşı savunmada en ön safta yer alıyor. Türkiye, İdlib'de 33 askerin ölümünün birinci yıldönümünde yas tutarken, kalbim Türk halkı ve şehit aileleri ile birlikte" ifadelerini kullandı.

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