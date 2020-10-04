ABD'li vatandaş Diyarbakır'da yasak bölgede İHA uçurdu

ABD'li bir vatandaşın Diyarbakır'da yasaklı bölgede İHA uçurduğu tespit edildi. İzinsiz İHA uçuran şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri, merkez Sur ilçesi sınırlarında bulunan yasak bölgede izinsiz İHA uçurulduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırmada İHA'nın ABD'nin Pensilvanya nüfusuna kayıtlı Mark John Xenakes tarafından kullanıldığı tespit edildi.

ABD'li şüheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüpheli, polise verdiği ifadede, tarihi surları merak ettiği için bölgeden görüntü ve fotoğraf aldığını, burada İHA uçurmanın yasak olduğunu bilmediğini iddia etti.

ABD ordusu için çalıştığı öğrenildi

Şüphelinin, 14 yıl ABD ordusuna bağlı bir helikopter firmasında çalıştığını, yıllarca Afrika'da ABD Dışişleri Bakanlığı için müteahhitlik yaptığını, Afrika Birliğinin Eş-Şebbab ile savaşına yardım ettiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin emniytteki işlemleri sürüyor.