ABD’li uzmanlardan Trump yönetimine BAE uyarısı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'e koşulsuz destek sağlama niyetinde olan Trump yönetimine dikkatli olması tavsiyesi yapıldı.

Amerika’da yayımlanan Washington Post gazetesinde, uzmanlar tarafından yazılan "BAE'nin Muhammed bin Selman gibi bizimle oynamasına izin vermeyin" baylıklı makalade, ABD’nin BAE ile olan ilişkilerinde dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Uzmanlara göre, İsrail-BAE ‘normalleşme’ anlaşmasının, ilişkilerde daha ileri bir seviyeye gitmeden dikkatlice planlanması gerektiği aksi takdirde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gibi BAE’nin Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’in de pervasızlıkta bulunacağı belirtildi.

Makalede, BAE’ye verilecek geniş bir desteğin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gibi ABD’yi aptal yerine konmasına yol açacağı uyarısı yapıldı.