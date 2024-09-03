ABD'li uzmanlar açıkladı: Çok tatlı yemek şeker hastası yapar mı? Ve bunları nasıl durdurabilirsiniz

ŞEKERLİ BESİN TÜKETMEK VE DİYABET

İnsanların en sık sorduğu sorulardan biri, çok fazla şeker yemenin doğrudan diyabete neden olup olmadığıdır. Cevap basit bir "evet" veya "hayır"dan daha karmaşıktır.

Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, Tip 1 diyabet, vücudun bağışıklık sisteminin insülin üreten hücrelere saldırdığı bir otoimmün rahatsızlıktır ve şeker tüketiminden kaynaklanmaz. Öte yandan, daha yaygın olan Tip 2 diyabet, diyet de dahil olmak üzere yaşam tarzı faktörleriyle yakından bağlantılıdır.

Şeker oranı yüksek bir diyetin, Tip 2 diyabet için önemli bir risk faktörü olan obeziteye yol açabileceğine inanılmaktadır. Aşırı şeker tüketimi, özellikle hayati organları çevreleyen viseral yağ formunda kilo alımına neden olabilir.

Bu tür yağ, vücudun hücrelerinin insüline daha az tepki vermesiyle sonuçlanan ve daha yüksek kan şekeri seviyelerine ve sonunda Tip 2 diyabete yol açan bir durum olan insülin direnciyle ilişkilidir.

ŞEKERLİ İÇECEKLERİN ROLÜ NEDİR?

En endişe verici şeker kaynaklarından biri şekerli içeceklerdir. Journal of Diabetes Investigations'da yayınlanan araştırma, düzenli olarak şekerli içecekler tüketen kişilerin Tip 2 diyabet geliştirme riskinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu. Çalışma, günde bir veya iki şekerli içecek tüketmenin bile riski %26'ya kadar artırabileceğini vurguladı.

Bunun arkasındaki sebep, şekerli içeceklerin kan şekeri seviyelerinde hızlı artışlara neden olması ve zamanla insülin direncine yol açmasıdır.

Bu içecekler çok az besin değeri sağlar veya hiç sağlamaz, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu gerekli besinleri sunmadan kilo alımına katkıda bulunur. Şekerli içecekleri sınırlamak, diyabet riskini azaltmada kritik bir adımdır.

Meyve ve sebzelerde bulunan doğal şekerler ile işlenmiş gıdalarda bulunan ilave şekerler arasında ayrım yapmak önemlidir.

Şekerlemeler, fırınlanmış ürünler ve tatlandırılmış tahıllardaki gibi ilave şekerler, aşırı tüketildiğinde özellikle zararlıdır. İlave şeker oranı yüksek diyetler, diyabetin öncüsü olan insülin direncinin artmasına yol açabilir

İnsülin direnci, vücudun hücreleri kan şekeri seviyelerini düzenlemekten sorumlu hormon olan insüline etkili bir şekilde yanıt veremediğinde ortaya çıkar. Sonuç olarak pankreas telafi etmek için daha fazla insülin üretir, ancak zamanla bu daha yüksek kan şekeri seviyelerine ve sonunda Tip 2 diyabete yol açabilir.

DENGELİ BİR BESLENME BİÇİMİNİN ÖNEMİ

Aşırı şeker tüketiminin diyabet riskini artırabileceği açık olsa da, şekerin kendi başına kötü olmadığını belirtmek önemlidir. Anahtar, ölçülü olmak ve dengeli bir diyet sürdürmektir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), şekerlerin günlük toplam enerji alımınızın %10'undan daha azını ve ideal olarak ek sağlık yararları için %5'ten daha azını oluşturmasını önermektedir.